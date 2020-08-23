حصة الشرق الأوسط من واردات الهند النفطية تبلغ قمـة عامـين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات من مصادر تجارية أول أمس الجمعة أن نفط الشرق الأوسط شكل 71.5% من واردات الهند النفطية في يوليو/ تموز، وهي أعلى حصة له في 26 شهراً، في حين انخفضت الواردات من إفريقيا إلى خمسة بالمئة، وهو أدنى مستوى في 14 عاماً على الأقل.

وقال محللون إن انخفاض الطلب على الوقود وتضاؤل أرباح نشاط التكرير عززا الإقبال على الدرجات الشرق أوسطية عالية الكبريت على حساب النفط الإفريقي المنخفض الكبريت.

تستورد الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، أكثر من 80 بالمئة من احتياجاتها من النفط.

وقال إحسان الحق المحلل لدى رفينيتيف «تحاول شركات التكرير الهندية منذ أبريل (نيسان) المحافظة على كل ما يمكن توفيره من نفقات شراء الخام في الوقت الذي تتضاءل فيه أرباح التكرير ويتهاوى الطلب على الوقود. لقد اضطروا لتقليص معدلات تشغيل المصافي».

غالباً ما تلجأ شركات التكرير الهندية للأسواق الفورية للحصول على درجات منخفضة الكبريت وشراء درجات عالية الكبريت في صفقات محددة المدة مع منتجين من الشرق الأوسط.

وهوت واردات الهند النفطية لأدنى مستوياتها في أكثر من تسع سنوات في يوليو/ تموز.(رويترز)