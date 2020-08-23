تغلغل صيني في مشاريع الطاقة النووية البريطانية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتركز الأنظار في بريطانيا على مدى تغلغل بكين في مشاريع حيوية للطاقة النووية بعيد تراجع لندن التدريجي عن السماح لشركة هواوي الصينية للاتصالات بتطوير شبكات الجيل الخامس من الإنترنت.

وتشهد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين توتراً في الأساس نتيجة فرض بكين قانوناً أمنياً مثيراً للجدل في هونج كونج، المستعمرة البريطانية السابقة.

لكن الخلافات بشأن هواوي ومسألة الطاقة النووية تفاقم الضغط.

ومن بين الشخصيات التي تقود التحرّك ضد الصين زعيم الحزب المحافظ السابق إيان دانكن سميث الذي يطالب بإعادة تقييم دور الصين في مستقبل بريطانيا النووي.

وقال النائب المحافظ في مقال نشر مؤخراً في صحيفة «ذي تلجراف» إن «سياستنا في مجال الطاقة حالياً في أيدي الصينيين».

وتابع «في هذا القطاع وحده، لدينا هيمنة صينية كاملة في وقت علينا إعادة النظر في الأمر استراتيجياً».

وتعمل مجموعة الصين العامة للطاقة النووية إلى جانب شركة كهرباء فرنسا على بناء محطة الطاقة النووية في موقع هينكلي بوينت في جنوب غرب انجلترا، والمتوقع استكماله في 2025.

كما تنتظر الشركات الحصول على موافقة رسمية لتأسيس محطة جديدة في سايزويل على ساحل سوفلوك في شرق انجلترا.

وتعد مجموعة الصين العامة للطاقة النووية الشريك الأصغر في المشروعين.لكن المجموعة الصينية تحظى بالحصة الأكبر في مشروع مفاعل «برادويل» النووي في جنوب شرق انجلترا.

ولم تشر المجموعة الصينية إلى ما إذا كانت تنوي التخلي بنفسها عن الانخراط في قطاع الطاقة النووية البريطاني.

لكن المجموعة تستثمر 3,8 مليار جنيه استرليني (4,9 مليار دولار أو 4,2 مليار يورو) وتدعم آلاف الوظائف في القطاع.

وأشار أستاذ سياسة الطاقة لدى جامعة جرينتش في لندن ستيف توماس إلى أن طموحات المجموعة الصينية النووية في بريطانيا تعد «خطوة مهمة» لاستعراض التكنولوجيا التي تملكها أمام باقي العالم.

وقال «كل ما كانت مجموعة الصين العامة للطاقة النووية تريده من المملكة المتحدة هو المكانة والاعتماد».

وباعتبار الصين الشريك الأساسي في مشروع برادويل، رأى توماس أن موافقة بريطانيا ستكون بمثابة «قرار سياسي».

وأضاف أنه من شأن عرقلة بناء المحطة أن يهدد التزام المجموعة الصينية في هينكلي أو سايزويل.

وتابع «يعتمد الأمر على مدى غضب الصين وإن كانت ترغب بمعاقبة المملكة المتحدة».

وسيكون أي تحرّك من هذا القبيل مكلفاً للغاية إذ تقدّر الفاتورة النهائية لهينكلي بنحو 22,5 مليار جنيه استرليني.

طاقة يمكن الاعتماد عليها

وفي حال انسحب الصينيون من هينكلي، فقد تضطر الدولة البريطانية لوضع خطة مالية لإنقاذ المشروع.

(أ.ف.ب)