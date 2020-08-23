شكرا لقرائتكم خبر عن «ستاندرد أند بورز» تخفّض تصنيف سندات لبنان إلى «متعثّر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خفّضت وكالة «ستاندرد أند بورز» تصنيف سندات خزانة لبنانية إلى فئة «التعثّر» بعد تخلّف الحكومة عن سدادها في أوانها. وقالت في بيان إنّها وإذ أبقت على التصنيف الائتماني للبنان عند «التعثّر الانتقائي» (أس دي)، فقد خفّضت تصنيف ثلاث فئات من سندات الخزانة اللبنانية من درجة «سي سي» إلى درجة «التعثّر».
وأضاف البيان أنّ «الانفجار الكارثي الذي وقع أخيراً في بيروت سيفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد»، محذّراً من أنّه في حال حصل «فراغ سياسي لفترة طويلة أو شكّلت حكومة جديدة ضعيفة فمن شأن هذا أن يؤدّي إلى مزيد من التأخير في الإصلاحات والمساعدات الخارجية ومفاوضات إعادة هيكلة الديون».
وقالت «ستاندرد أند بورز» «حتّى قبل الأحداث الأخيرة، لم يكن لبنان قد أحرز إلا تقدماً محدوداً في إشراك الدائنين بمفاوضات لإعادة هيكلة الديون».
وحذّرت الوكالة من أنّه «بدون التزام قويّ بتنفيذ إصلاحات هيكلية اقتصادية ومالية ونقدية، وفي غياب دعامة سياسية يوفّرها برنامج من صندوق النقد الدولي، نتوقّع أن تمتدّ مفاوضات إعادة هيكلة الديون إلى ما بعد 2020». (أ ف ب)
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