شكرا لقرائتكم خبر عن «أبل» ليست أكبر مــــن أن تحاســـــب والان نبدء باهم واخر التفاصيل



أليكس ويب *



عندما افتتحت شركة «أبل» متجر التطبيقات في يوليو 2008، كانت قيمتها السوقية 155 مليار دولار فقط، وتبيع 12 مليون جهاز «آيفون» سنوياً. وهي الآن شركة تبلغ قيمتها تريليوني دولار، وتبيع أكثر من 200 مليون جهاز سنوياً. وقد صارت كبيرة بدرجة أنه خلال الثواني التي استغرقتها قراءة هاتين الجملتين، تبيع «أبل» 60 جهازاً.

وعلى الرغم من أن الشركة الأكثر قيمة في العالم قد تغيرت، فإن القواعد التي تحكم عمل متجرها «أبل ستور» لم تتغير. هذا المتجر أشبه بثور ضخم بينما لا يزال ينظر إليه على أنه عجل حديث الولادة. لقد فشلت «أبل» في التكيف مع الدور الضخم الذي تلعبه في سوق الهواتف الذكية. وأكثر ما يسلط الضوء على هذا الفشل، نزاعها مع شركة «إيبك جيمز» مطور تطبيق لعبة «فرونتير» الشهيرة، وخضوعها للتحقيق في قضايا مكافحة الاحتكارات في الاتحاد الأوروبي ووزارة العدل الأمريكية.

ويشكو مطورو التطبيقات من أن «أبل» تحصل على نسبة 30% من أي دخل تحققه عبر عرض تطبيقاتها على متجر «أبل ستور» (تنخفض الرسوم إلى 15% للتطبيقات القائمة على الاشتراك بعد أول 12 شهراً). ويعد متجر «أبل ستور» المصدر الوحيد لحصول المستخدمين على أي منتج يتعلق بأجهزة هاتف «آيفون»، ولا بد من دفع ثمن ما يتم تحميله على الأجهزة التي تعمل أساساً بنظام تشغيل «أي أو إس» الذي طورته «أبل» نفسها. ويطلق المطورون على تلك الرسوم اسم «ضريبة أبل».

لم تكن مثل هذه الإشكالات موضع اهتمام عندما كانت «أبل» شركة عادية عام 2008. في ذلك العام مثلاً، باعت شركة «نوكيا» 468 مليون جهاز؛ أي 40 ضعفاً لما باعته «أبل»، وعزز اتساع نطاق تحكم «أبل» في تطوير تجربة المستخدمين الذين باتوا غير مستعدين للتخلي عنها. وإذا لم يعجب ذلك مطوري التطبيقات فليشربوا ماء البحر، أضف إلى ذلك أن تجربة تطبيقات الطرف الثالث لا تزال ظاهرة جديدة نسبياً على الهواتف الذكية، فخلال عصر ما قبل شبكات «الجيل الرابع»، لم تكن الأجهزة المحمولة قد حلت محل أجهزة الكمبيوتر في كثير من الوظائف.

واليوم تحيط «أبل» سوق الهواتف الذكية بسوار حديدي خانق، وتُصر على التمسك بنفس القواعد، وحجتها هي «التوافق» بين التقنيات والأجهزة والتطبيقات، وهي حجة سخيفة.

وأخيراً سئمت الشركة التي طورت «فرونتير» من التنازل عن كثير من أموالها لمالكي أنظمة تشغيل الهواتف الذكية. وقد قررت مواجهة «جوجل» التي تدير متجر تطبيقاتها الخاص بالأجهزة العاملة بنظام «أندرويد»، و«أبل» أيضاً. وقالت الشركة التي تمتلك «تينيسنت» الصينية حصة فيها بنسبة 40%، إنها ستتوقف عن دفع الإتاوات لأصحاب متاجر التطبيقات، وردت الشركتان بوقف عرض التطبيق على متجريهما، وهو رد لم يكن مستبعداً.

من جانبها تعرضت «جوجل» لضغوط مكافحة الاحتكار في أوروبا لبعض الوقت، وستكون «أبل» مستهدفة أيضاً في حال عدم الامتثال للمطالب الأوروبية بشأن التدقيق في عروض متجرها.

ويُجمع المحللون على أن رفض «أبل» تقديم تنازلات يمثل جزءاً من العناد الذي يميز الشركة، ولكن الأهم من ذلك هو أنها لم تواجه مطلقاً محاسبة جادة لمكافحة الاحتكار، وربما صارت تعتقد أنها في مأمن.

في الأسبوع الماضي فقط، أظهر إصدار تجريبي من نظام التشغيل التالي للأجهزة المحولة، وأجهزة سطح المكتب، خطط «أبل» لإعادة توجيه قراء الأخبار بالنقر على رابط في متصفح الويب، إلى تطبيق «نيوز» الخاص بها، بعيداً عن مواقع المؤسسات الإخبارية الخاصة. يبدو هذا من سمات الشركة التي لا تفكر بجدية فيما إذا كان سلوكها يمكن اعتباره خرقاً لقوانين المنافسة.

وتقول «أبل» إن تكاليف عملياتها تتصاعد ولا بد من تغطيتها، ولكن إذا كانت مقتنعة بأن متجر تطبيقاتها يضمن أفضل تجربة، فربما يجب أن تسمح للمتاجر المنافسة بالعمل على أجهزتها. ولا بد من أن تترك للمستخدمين أن يقرروا بأنفسهم، فربما يكون أفضل رد على الاتهامات بخرق قوانين المنافسة هو السماح بها.

* «بلومبيرج»