أغنى مؤسسي الولايات المتحدة الأمريكية (2-2)

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - على الرغم من أن الأمريكيين يحتفلون بعيد الاستقلال في الرابع من يوليو/ تموز من كل عام، إلا أن التوقيع الفعلي على وثيقة إعلان الاستقلال لم يكتمل إلا في الثاني من أغسطس/ آب من عام 1776، وفقاً ل«إميلي سنيف»، مديرة الأبحاث في مبادرة Declaration Resources Project.وفي هذه المناسبة قرر موقع «بزنس أنسايدر» استكشاف كيف جمع بعض الآباء المؤسسين للولايات المتحدة الأمريكية ثرواتهم. ونظر الموقع في موارد الثروة لدى هؤلاء، بما في ذلك الأراضي والمزارع التي ورثوها والتي شكل جزءاً كبيراً من ثرواتهم. وكنتيجة مؤسفة لأحد العناصر الأكثر قتامة في تاريخ الأمة، كان العديد من المؤسسين أثرياء بفضل امتلاكهم أعداداً كبيرة من العبيد. فعلى سبيل المثال، يقدر أن توماس جيفرسون كان يمتلك ما بين 150 إلى 200 من العبيد، الأمر الذي ساهم في تشكيل جزء كبير من ثروته الإجمالية، وفقاً لموقع «بولوتيفاكت».تابع القراءة لتعرف كيف جمع بعض الآباء المؤسسين للولايات المتحدة ثرواتهم:



ريتشارد هنري لي:

ينحدر ريتشارد هنري لي من عائلة ثرية في فيرجينيا، كما اشتهر ب«قرار لي» خلال المؤتمر القاري الثاني الذي قرر أن المستعمرات الثلاث عشرة في أمريكا هي «ولايات حرة ومستقلة»، منفصلة بذلك عن الإمبراطورية البريطانية، ومكونة ما أصبح لاحقاً الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقاً لجمعية أحفاد الموقعين على إعلان الاستقلال الأمريكي، هاجر جد لي الأكبر من إنجلترا إلى ولاية فيرجينيا لإنشاء مزرعة للتبغ، وأصبح فيما بعد تاجراً ناجحاً. ووفقاً لموقع Biography.com، كان والده وجده وإخوانه ضباطاً عسكريين، ودبلوماسيين، ومشرّعين. ومثل العديد من المؤسسين الآخرين، كان لي مالكاً للعبيد وورث أراضي في فرجينيا.

جون هانكوك:

من المعروف أن جون هانكوك كان أول الموقعين على إعلان الاستقلال الأمريكي، وقد اشتهر بتوقيع اسمه بأحرف كبيرة بالمقارنة مع النواب الآخرين. وقدرت ثروته الصافية وقت وفاته بنحو 350 ألف دولار، أو 9 ملايين دولار حسب أرقام عام 2016. ووفقاً ل«كتاب الثروة: دراسة الإنجازات الحضارية» من تأليف هيربرت هاو بانكروفت، فقد ورث هانكوك 300 ألف دولار من عمه توماس، كما كان تاجراً، ورجل دولة، ووطنياً بارزاً في الثورة الأمريكية ورئيساً للكونجرس القاري الثاني. واستمر العبيد في العمل لمصلحة جون هانكوك، وعمته، ولكنه حررهم في النهاية وفقاً لوصية عمه، ولا يوجد أي دليل على أن جون اشترى العبيد، أو باعهم على الإطلاق.

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بول ريفير:



اشتهر بول ريفير برحلته الليلية عام 1775 لينبه ميليشيات المستوطنين من قدوم القوات البريطانية قبل معركتي «ليكسينجتون»، و«كونكورد»، والتي اقتبسها هنري لونجفيلو في قصيدته الشهيرة «بول ريفير» 1861.

وكان ريفير في سن ال41 عند اندلاع الحرب، وكان وقتها صائغ فضة ثرياً وبارزاً من بوسطن. وساعد في تنظيم جهاز للاستخبارات والإنذار لمراقبة الجيش البريطاني. لم يرث ريفير المال عن والده، على عكس العديد من المؤسسين. كان ابناً لفنان مهاجر ميسور، وتعلم من والده صناعة الفضة والصياغة.



جيمس مونرو:



كان لدى هذا الأب المؤسس، الذي أصبح الرئيس الخامس للولايات المتحدة الأمريكية، ثروة صافية تقدر قيمتها ب 307 مليون دولار، وفقاً لإحصاءات صادرة عن شركة 24/7 Wall St، التي تشير أيضاً إلى أن زوجته كانت من عائلة غنية وابنة رجل أعمال. وجاءت ثروة مونرو أيضاً من مزرعة «هايلاند»، وامتلاكه نحو 250 عبداً، لكنه في نهاية المطاف اضطر إلى بيع مزرعته لتسديد دين كبير بعد تقاعده.