الحصاد الاقتصادي بعــــد نصــــف عــــام على الجائحة.. أمريكا مثالاً

د. محمد الصياد *

في يناير/كانون الثاني 2020، كان مؤشر بورصة ناسداك يقف عند نقطة تقل قليلاً عن 10,000، وانخفض إلى 7000 نقطة في مارس/آذار الماضي، لكنه عاد بقوة وقفز في 10 يوليو 2020، إلى 10,600 نقطة. وهذا يعني أن السياسات الاقتصادية للحكومة الأمريكية، أنتجت «انتعاشاً» للأغنياء الذين يمتلكون الجزء الأكبر من الأسهم.فقد أصبحت ممتلكاتهم أكثر الآن، مما كانت عليه قبل «كوفيد 19». وتظهر البيانات الرئيسية الأخرى للأوراق المالية، أن مؤشر داو جونز الصناعي ومؤشر ستاندرد أند بورز 500، قد حققا أيضاً انتعاشات دراماتيكية مماثلة أو أقل قليلاً. فمن الواضح أن التدخل الاقتصادي الحكومي، عبر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي ضخ كميات غير مسبوقة من الأموال الجديدة في الاقتصاد الأمريكي بعد منتصف مارس، وعبر وزارة الخزانة الأمريكية التي قدمت دعماً نقدياً مباشراً وغير مسبوق لكثير من الشركات الأمريكية، قد أفضى إلى تدفق تلك الأموال إلى سوق الأسهم وعزز صعودها. في نفس الوقت، كان الدعم الاقتصادي الحكومي للمواطنين، ضئيلًا جداً ومتأخراً جداً وغير متناسب تماماً مع ما كان ينبغي القيام به؛ لذلك جاءت نتائج السياسات الاقتصادية الحكومية، قاسية في آثارها من حيث عدم تكافؤها بالنسبة للشركات والموظفين من جهة، وبالنسبة للأثرياء مقابل الطبقة الوسطى وما دونها من جهة أخرى.ويتمظهر عدم التكافؤ في امتياز الشركات الكبرى والأثرياء في توظيف جماعات الضغط، وتقديم تبرعات مجزية للسياسيين والأحزاب، وهو امتياز لا تحوزه الطبقة الوسطى وما دونها، وهو ما يفسر ذهاب حزم المساعدات المالية الحكومية للشركات والأثرياء، وهو ما ينذر بحدوث تدهور أكبر في أوضاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، مقابل تعزيز اتجاهات تركيز رأس المال داخل الرأسمالية الأمريكية.وكما حدث إبان أزمة 2008، فقد تركزت السياسات النقدية لمجلس الاحتياطي في إنقاذ سوق الأسهم كأولوية أولى.وقد ضخ الاحتياطي مبالغ ضخمة من الأموال الجديدة سواء عن طريق منح البنوك قروضاً منخفضة الفائدة للغاية، أوعن طريق شراء ديون الشركات وديون الحكومة الأمريكية مباشرة. وفي اقتصاد منهار، وعشرات ملايين العاطلين عن العمل، فقد تدفق القليل من تلك الأموال الجديدة إلى الاستثمارات الإنتاجية، أو إعادة توظيف العمال، أو توسعات الشركات. ولأن هذه الاستثمارات المنتجة، لا تقدم عادة أرباحاً جذابة وسريعة، فقد توجهت تلك الأموال، بدلاً من ذلك، إلى حيث لا يزال من الممكن تحقيق الأرباح: أسواق الأسهم، وهذا هو سبب تعافي البورصات المصطنع في ظل معاناة اقتصادية واجتماعية بالغة الشدة.ولأن البنوك والشركات والأغنياء استخدموا معظم الأموال الجديدة لشراء الأسهم من بعضهم بعضاً، فقد أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الأسهم. فكل عملية شراء من قبل مستفيد من الاحتياطي الفيدرالي، يتم بيعها لاحقاً لمستفيد آخر من الاحتياطي الفيدرالي بسعر أعلى. وقد شجعت هذه المكاسب الربحية على تكرار أو «تقليب الأسهم» (تماماً كما كان «تقليب الرهون العقارية قبل أزمة انهيارها في عام 2008).ومع استمرار فقاعة سوق الأسهم هذه، في التزايد، يرتفع القلق بشأن انفجارها المتوقع في نهاية المطاف.ومع استمرار انتشار الوباء بكامل قوته، فإن ما لن يعود على الأقل ليس في الوقت المناسب لمنع البطالة من أن تصبح مزعزعة للاستقرار السياسي سيكون اقتصاد الاستهلاك الترفيهي الذي ملأ ما كان يشكل في العقود الأخيرة، الحياة الاجتماعية للمجتمعات المتقدمة والانتقالية. وإلى ما قبل سيطرة الليبرالية الجديدة، وهي (كما صار ينعتها بعض كبار المفكرين الاقتصاديين في الولايات المتحدة) «نظرية حوكمة بدون حكم» على الحياة الاقتصادية في الولايات المتحدة، ومنها على العالم، في سبعينات القرن الماضي، كانت الحكومة مسؤولة في المجال العام، عن توفير البنية التحتية والمدارس وبعض الرعاية الصحية والأمن الغذائي والإسكان والمعاشات التقاعدية.كان هذا جزءاً من الحل الوسط الذي تم التوصل إليه بموجب «الصفقة الجديدة» في فترة الكساد العظيم (1929-1933)، حيث تم إفساح المجال، بموجب هذه الصفقة للرأسماليين بالاحتفاظ بمشاريعهم الخاصة، طالما أنها تسهم في الالتزامات الاجتماعية للأمة، لكن بحلول سبعينات القرن الماضي، ألقى الرأسماليون اللوم على الإطار التنظيمي للدولة التي وفرت الرعاية لهم، في انخفاض أرباحهم، على الرغم من أن مرد ذلك، كان الاضطرابات المتتالية في إمدادات النفط في اقتصاد صناعي كان يعتمد على النفط.

*كاتب بحريني