121600 موظف في مؤسسات دبي الحكومية الاتحادية والمحلية

التحق 750 إماراتياً ( 561 مواطنة و189 مواطناً) للعمل لدى المؤسسات الحكومية المحلية والاتحادية في دبي خلال العام الماضي 2019 بنمو 1.5% بحسب بيانات صادرة عن «مركز دبي للإحصاء».

ووصل عدد المواطنين العاملين لدى المؤسسات الحكومية «اتحادية ومحلية» في الإمارة إلى 48524 مواطناً «يمثلون 40% من إجمالي العاملين في المؤسسات الحكومية المحلية والاتحادية» مقارنة مع 47774 مواطناً في 2018.

بلغ عدد العاملين لدى المؤسسات الحكومية في دبي «إماراتيين وغير إماراتيين» 121658 عاملاً مقارنة مع 120904 موظفين في 2018 بنمو 0.6%، وبذلك يكون عدد الملتحقين الجدد للمؤسسات الحكومية في دبي 754 موظفاً منهم 750 مواطناً و4 مقيمين».

وارتفع عدد الملتحقين الجدد لدى المؤسسات الاتحادية 3% ليصلوا إلى 29022 موظفاً مقارنة مع 28152 موظفاً في 2018، بينما تراجع بشكل طفيف «0.1-%» لدى نظيرتها المحلية إلى 92636 موظفاً مقارنة مع 92752 موظفاً في 2018.

أما على صعيد المواطنين العاملين لدى مؤسسات اتحادية بالإمارة، فقد ارتفع عددهم 1% ليصلوا إلى 14169 مواطنا مقارنة مع 14067 في 2018، وكذلك ارتفع عددهم لدى المؤسسات المحلية 2% إلى 34355 مواطناً مقارنة مع 33707 مواطناً في 2018.

وبلغ عدد المواطنين العاملين الذكور 28688 مواطناً» يشكلون 59% من إجمالي المواطنين الإماراتيين العاملين في المؤسسات الحكومية المحلية والاتحادية «مقارنة مع 28499 بنمو 0.6% منهم 7378 يعملون لدى مؤسسات اتحادية و21310 يعملون في مؤسسات محلية، في حين وصل عدد المواطنات إلى 19836 مواطنة « يشكلن 41% من إجمالي الإماراتيين العاملين في المؤسسات الحكومية» مقارنة مع 19275 مواطنة في 2018، منهن 6791 يعملن لدى هيئات اتحادية و 13045 يعملن في مؤسسات حكومية محلية.

وعلى صعيد العاملين غير الإماراتيين، فقد استقر عددهم خلال العامين الماضيين 2018 -2019 عند 73134 عاملاً وموظفاً، منهم 14853 يعملون في مؤسسات اتحادية، و58.281 يعملون لدى هيئات محلية في دبي.