شكرا لقرائتكم خبر عن خفض لطاقة تكرير النفط الأساسية المتوقفة في روسيا خلال أغسطس والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت بيانات من رفينيتيف أيكون وحسابات لرويترز الجمعة بأنه جرى تعديل طاقة تكرير النفط الأساسية المتوقفة في روسيا بالخفض بنسبة 3.9 في المئة في أغسطس من خطة سابقة لتبلغ 2.55 مليون طن.

وبحسب البيانات، روجعت طاقة تكرير النفط الأساسية المتوقفة في روسيا لشهر سبتمبر بالزيادة 4.8 في المئة مقارنة مع الخطة السابقة إلى 3.14 مليون طن. (رويترز)

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