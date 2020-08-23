احتدام معركة «أبل» ومطوري «فورتنايت»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدمت «أبل»، الجمعة بواسطة محاميها وثائق إلى القضاء في كاليفورنيا تؤكد فيها صوابية قرارها بسحب لعبة «فورتنايت» من متجرها الإلكتروني بسبب انتهاك شركة «إبيك غايمز» المطورة لها بنود العقد مع المجموعة الأمريكية العملاقة في مجال التكنولوجيا.

وجاء في الوثائق المقدمة من «أبل» أنه «بعدما قررت أنها تفضل الإفادة من امتيازات متجر التطبيقات آب ستور من دون الدفع، خرقت إبيك بنود الاتفاق مع أبل باستخدام زبائنها وزبائن أبل وسيلة ضغط».

وتدور المعركة بين الجانبين حول نسبة العمولة البالغة 30% التي تقتطعها «أبل» من إيرادات الشركات التي تعرض تطبيقاتها في متجر «آب ستور» لمستخدمي هواتف «آي فون» وأجهزة «آي باد» اللوحية.

وترى «إبيك غايمز» أن هذه العمولة مرتفعة، وهي حاولت الأسبوع الماضي الالتفاف على نظام الدفع المدمج في نظام تشغيل «آي أو أس» التابع لـ«أبل»، لكن المجموعة الأمريكية العملاقة سارعت إلى سحب لعبة «فورتنايت» من متجرها الإلكتروني.

كذلك، توعدت «أبل» بحظر ولوج «إبيك غايمز» إلى برنامج لمطوري البرمجيات يشكل ممراً إلزامياً لتوزيع تطبيقات أخرى على نظام تشغيل «آي أو أس» وتشغيل منصتها «أنريل إنجن» لتطوير ألعاب الفيديو.

ويستخدم هذا البرنامج زبائن كثر للشركة واستوديوهات لتطوير ألعاب الفيديو والأفلام والبرامج.

وتقدمت «إبيك غايمز» بشكوى ضد «أبل» على خلفية ما اعتبرته «ضريبة استبدادية»، متهمة المجموعة العملاقة باستغلال موقعها المهيمن.

وطلبت الشركة الاثنين الماضي من المحكمة إصدار أمر قضائي ملزم ضد «أبل» بغية «منعها من سحق إبيك حتى قبل انطلاق المحاكمة»، لافتة إلى أن الأضرار اللاحقة بنشاطاتها وسمعتها وبثقة الزبائن بها «سيتعذر تقدير حجمها أو تعويضها».

وردت «أبل» الجمعة عبر التأكيد بأن الأوامر القضائية الملزمة لن تصلح «الأذى الذاتي» الذي ألحقته «إبيك غايمز» بنفسها، مذكّرة باستعدادها لإعادة تطبيقات الشركة إلى متجر «آب ستور» الإلكتروني إذا ما التزمت مجدداً بنود العقد الموقع بين الجانبين.

وتُتهم المجموعة العملاقة التي تتخذ مقراً لها في سيليكون فالي باستمرار باعتماد نهج استئثاري، لأنها تتفرد في وضع شروط لاستخدام منصتها التي تشكل ممراً إلزامياً لمستخدمي منتجات «أبل»، كما أنها الخصم والحكم في أي خلاف مع الشركات الأخرى.

وتنفي «أبل» هذه الاتهامات مؤكدة أن العمولة التي تتقاضاها مشابهة لتلك المعمول بها في متاجر إلكترونية أخرى، وهي ترمي إلى حماية التطبيقات ومستخدميها من قراصنة المعلوماتية وعمليات الاحتيال.

ولفت المحامون الجمعة إلى أنه إذا قرر مطورون آخرون الالتفاف أيضاً على متجر «آب ستور»، فإن ذلك «لن يصب في خدمة الجمهور، كما أن مستخدمي أبل سيدفعون الثمن لأنهم سيفقدون تجربة آبل ستور لناحية احترام الخصوصية والأمان (الإلكتروني) والجودة».

وأطلقت «إبيك غايمز» بدورها حملة تسويقية لكسب تأييد ملايين المستخدمين في هذه القضية، وشجعت الشركة اللاعبين على المشاركة اليوم الأحد في دورة سمتها «فري فورتنايت كاب» (كأس الحرية لفورتنايت)، داعية إلى «جمع الأصدقاء» للإفادة من «أسعار مذهلة» لمواجهة «التفاحة المهترئة» (في إشارة إلى «أبل») على وسائل التواصل الاجتماعي قبل إقصائهم من الموسم الجديد للعبة الذي يصدر في 27 آب/ أغسطس.

وسيتمكن اللاعبون خصوصاً من اختيار صورة رمزية لهم على شكل مجرم ببزة رسمية وبرأس يشبه تفاحة عليها نظارات سوداء.

وقالت «إبيك غايمز» في بيان الجمعة «نقدم أيضاً 1200 تجهيز للعب (هواتف ذكية وأجهزة لألعاب الفيديو وحواسيب). عدم تمكنكم من اللعب على الأجهزة العاملة بنظام آي أو أس لا يمنع وجود أماكن رائعة أخرى لتلعبوا فيها فورتنايت. كونوا من بين أفضل 1200 لاعب من أكلة التفاح في العالم للفوز بإحدى هذه الجوائز». (أ ف ب)