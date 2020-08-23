«أكشاك» تطلق منصة إلكترونية لبيع المنتجات المنزلية

أطلقت «أكشاك» أول منصة رقمية إماراتية للتجارة الإلكترونية لبيع المنتجات المنزلية الفردية في السوق المحلي بهدف دعم الأسر المنتجة وأصحاب الهمم لتوفير مصدر للدخل، تضم المأكولات والمشروبات والصناعات اليدوية وغيرها.

وقال فهيم الزبيدي المدير التنفيذي والشريك المؤسس لمنصة «أكشاك» للتجارة الإلكترونية: «تتبنى «أكشاك» مفهوم ريادة الأعمال الاجتماعية الرامية لتحقيق ربح مادي وقيمة مضافة للمجتمع، وتتيح المنصة للبائعين إدارة متاجرهم ومتابعة الطلبات والزبائن كذلك يمكنهم متابعة طلباتهم في أي مرحلة من مراحل التوصيل والتواصل بين البائع والمشتري عن طريق الدردشة المباشرة الفورية، كما يتم تقييم وتعقب عمليات البيع والشراء لتعزيز المصداقية».

وأكد الزبيدي أن المنصة تدعم المواهب المنزلية والحرفيين الموهوبين من خلال إيجاد سوق إلكتروني متكامل لعرض منتجاتهم والترويج لها، وتنظيم سوق البيع في منصات التواصل الاجتماعي عبر منصة موثوق بها تضمن حقوق المستهلكين.

واضاف أن منصة «أكشاك» للتجارة الإلكترونية نجحت في التغلب على العوائق اللوجستية لشحن المنتجات وعلى رأسها الأسعار المرتفعة، كما توفر سبل وحلول دفع آمنة للمستهلكين عبر خيارات سهلة وبسيطة.

وقال: لدينا اليوم 200 بائع مسجلون بالمنصة يوفرون نحو 1000 منتج لمختلف المشترين والبائعين داخل الإمارات، ونخطط للتوسع خليجياً وعربياً لاحقاً.

ولفت الزبيدي إلى أن منصة أكشاك للتجارة الإلكترونية أبرمت مذكرات تفاهم وتعاون مع عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية لتشجيع مختلف فئات المجتمع لبدء تجارتهم الإلكترونية.