شكرا لقرائتكم خبر عن «تيك توك» تتعهد بمواصلة أعمالها في الولايات المتحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال كبير المسؤولين التنفيذيين لـ«تيك توك» إن الشركة ستستمر في تشغيل تطبيق الفيديو الموسيقي الناجح في الولايات المتحدة، بغض النظر عن تهديد إدارة ترامب بحظر أعمالها.

وأضافت فانيسا باباس، مديرة التطبيق في الولايات المتحدة في مقابلة: «نعتقد أن لدينا طرقًا متعددة للأمام لضمان استمرارنا في تقديم تجربة التطبيق المذهلة هذه لملايين الأمريكيين الذين يعتمدون عليها كل يوم».

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أوامر تنفيذية تدعو إلى بيع أعمال «تيك توك» في الولايات المتحدة أو الإغلاق الكامل لعملياتها الأمريكية خلال 90 يوماً، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي

وأضافت باباس: «لقد أوضحنا أننا نختلف بشدة مع استنتاجات لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة ونحن بالتأكيد نشعر بخيبة أمل في النتيجة التي رأيناها هناك. حتى الآن لم يتم تقديم أي دليل لدعم هذه الادعاءات والتأكيدات».

ورفضت مسؤولة «تيك توك» الحديث عن مفاوضات شراء شركة مايكروسوفت التطبيق المملوك للشركة الصينية بايت دانس.

وتابعت باباس: «نحن في أوقات مضطربة للغاية، لذا فإن رسالتنا كما هي، ولم نتردد في التزامنا سواء تجاه مستخدمينا أو موظفينا، بأننا نعتقد أننا في الولايات المتحدة على المدى الطويل».

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