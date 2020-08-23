«الواحة كابيتال» تستثمر 184 مليون درهم في منصة سفر

أعلنت «الواحة كابيتال»، عن استثمار بقيمة 184 مليون درهم (50 مليون دولار) في شركة «دسبيجار.كوم» (Despegar.com) المنصة الرقمية المتخصصة بخدمات السفر والسياحة والمدرجة في بورصة نيويورك، وسيدعم هذا الاستثمار الجديد استراتيجية الواحة كابيتال الرامية إلى تنمية وتنويع محفظتها الاستثمارية.

وبحسب الاتفاقية، فقد دخلت الواحة كابيتال في اكتتاب خاص مع شركة «دسبيجار»، وقال عمرو المنهالي، الرئيس التنفيذي لشركة الواحة كابيتال: «تتَّبِع الواحة كابيتال استراتيجية تحوّل جذرية تهدف إلى تحقيق نمو متجدد في السنوات القادمة، وقد أثبتت هذه الاستراتيجية نجاحها في النتائج المالية للنصف الأول من العام والتي تم الإعلان عنها مؤخراً. ونحن على ثقة من أن استثمارنا الحالي في دسبيجار سيوفر لنا قاعدة راسخة ستقدم عوائد مستقبلية مجزية لمساهمينا فيما نتجاوز تأثير جائحة كورونا ونتطلع إلى المستقبل».

وأضاف قائلاً: «نحن نتطلع قدماً لاستثمارنا في دسبيجار، وهي شركة تقنية تركز على قطاع خدمات السفر والسياحة وتتمتع بمنصة تعتبر الأفضل من حيث فئتها وعلامتها التجارية الراسخة، وفريق إدارتها عالي المستوى».

وسيؤدي الاستثمار في «دسبيجار»، إلى تنويع محفظة شركة الواحة كابيتال الاستثمارية والعمل في قطاع مختلف ومنطقة جغرافية جديدة. وتعدّ «دسبيجار» منصة رقمية متميزة توفر خدمات السفر والسياحة عبر الإنترنت في أمريكا اللاتينية، وواحدة من أكثر العلامات التجارية شهرة في المنطقة، وتقدم لشركائها ومورّديها منصة تقنية شاملة ومبتكرة لإدارة توزيع منتجاتهم. كذلك توفر الشركة مجموعة فريدة من المنتجات المتنوّعة وخيارات الدفع المرنة، مما يجعلها المنصة المفضلة لدى المستخدمين، حيث تتمتع بأكبر حصة في السوق في المنطقة.

ويؤكد هذا الاستثمار نجاح استراتيجية الواحة كابيتال والتي تسعى من خلالها إلى الاستثمار في الشركات التي تتمتع بإمكانات نمو قوية ورائدة في قطاعاتها. حيث إن شركة «دسبيجار» تتميز بمكانة فريدة تسمح لها الاستفادة من اتجاه المستخدمين أكثر فأكثر إلى الشراء عبر الإنترنت، وذلك بفضل التطورات التكنولوجية التي يشهدها السوق والتبني السريع لمشاريع التجارة الإلكترونية في أعقاب انتشار جائحة كورونا.

ومن المتوقع أن يتسارع أداء حجوزات السفر عبر الإنترنت في أمريكا اللاتينية خلال السنوات القادمة بمجرد أن تهدأ وتوفر الشركة محفظة واسعة من الخدمات السياحية مع مخزون منتجات كبير من الموردين العالميين، بما في ذلك أكثر من 270 خط طيران و690 ألف فندق، بالإضافة إلى حوالي 1260 وكالة تأجير سيارات وحوالي 200 مورّد خدمات الوجهات السياحية.