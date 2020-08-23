شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أمور تقنعك باقتحام عالم ريادة الأعمال.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتردد أمام الكثير عدد من المصطلحات التى يتشغف المرء فى الالتحاق بها أو معرفة ماهيتها وكيف يمكن أن يلتحق بها أو يكون جزء منها ويعد مصطلح رائد الأعمال هو أحد المصطلحات التى بدأت تدخل عالمنا خاصة بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عن مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط، ووضع المشروع عدة عناصر تجعل الشاب راغبا فى الالتحاق بريادة الأعمال وهى:





1- امتلاك الوقت

صحيح أن موضوع وقت رواد الأعمال من الأمور الشائكة، والتى من العسير الإشارة إليها على أنها ميزة؛ حيث إن أغلب هؤلاء يعملون لساعات طويلة متواصلة، لكن ما يمكن اعتباره ميزة فى هذا الصدد أنهم يختارون تلك الأوقات التى يقررون العمل فيها، ومن ثم فهم يملكون أوقاتهم.

ناهيك عن كونهم غير ملزمين بالعمل فى أوقات لا يفضلونها؛ فبما أنهم يعملون لصالح أنفسهم وفى مشاريعهم الخاصة، فهم يعملون فى الأوقات التى تناسبهم، وليس فى مواعيد عمل تُفرض عليهم فرضًا.

2-إشباع القيم الشخصية



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في عالم ريادة الأعمال لن يكون هناك انفصال بين ما تحب وما تعمل؛ فأنت الذى تقرر ما تعمل، وتختاره طواعية وبنفسك، فعلى سبيل المثال، قد يجد الشخص الذي يؤمن باحترام البيئة مهنة فى الطاقة المتجددة مرضية بشكل لا يصدق.

ولو كنت تسعى إلى هدف ما، أو الوصول إلى تحقيق قيمة ما، فلا يجب عليك الانتظار، وإنما اصنع الفرصة مباشرة؛ حيث تتيح لك ريادة الأعمال تصميم حياة ووظيفة تتماشى بشكل مباشر مع قيمك الأساسية، وهى ميزة لن تجدها إلا فى عالم ريادة الأعمال.



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3- تجارب غير متوقعة ومثيرة

لئن كان الملل والسأم هو المرض الأشهر في هذه الحياة الحديثة، فإن رواد الأعمال في مأمن من الإصابة بعضات هذا الداء؛ فهم، بحكم عملهم المخاطر والمغامر من حيث الأساس، يتعاملون كل يوم بل كل لحظة مع أحداث ووقائع جديدة وغير متوقعة، وهو الأمر الذي يضعهم بعيدًا تمامًا عن الروتين والوظائف الرتيبة، بالإضافة إلى أن ذلك يعلمهم القدرة على التحدي، وعلى مواجهة التحديات والصعوبات بشكل دائم، ولعل هذا واحد من أهم المزايا التي قد تقنعك باقتحام عالم ريادة الأعمال.

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4- العمل مع من تحب

ثمة ملمح أساسي ورئيسي في ريادة الأعمال وهو الحرية؛ فأنت، بصفتك رائد أعمال، تختار كل شيء، ولديك مطلق الحرية في فعل كل شيء طالما أن ذلك لا يضر بالمشروع، ومن ثم فإن لديك إمكانية اختيار الأشخاص الذين تعمل معهم.

وهذا الأمر يعني أن مشكلة العمل مع أشخاص لا تحبهم ستكون منتفية هنا؛ فأنت تختار من تعمل معهم، سواءً كانوا شركاءك أو موظفيك.





5- التطوير المستمر للمهارات

يجبرك إنشاء شركة على تحسين مجموعة مهاراتك باستمرار، من التسويق وعقد الصفقات إلى تعلم مهارات وفن البيع، فهناك دائمًا المزيد للتعلم والتطبيق على عملك، ما يمكن أن يمنع الرضا عن الذات ويشجع على النمو المهني المستمر.

جدير بالذكر أنه تم إنشاء مشروع 2030 تحت مظلة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بقرار وزاري 88 لعام 2017 بهدف تمكين الشباب من تأسيس المشاريع الخاصة والعمل على تكريس ودعم دور ريادة الأعمال في تنمية الإقتصاد الوطني و تنويع مصادر الدخل وذلك من خلال تنفيذ محاور المشروع، و يساهم المشروع في توفير مجموعة من الخدمات مثل المنح التعليمية و الماجستير لدراسة مجال ريادة الأعمال بشكل أعمق و علي نطاق أوسع، ودعم وتأسيس حضانات أعمال للشركات الناشئة التي تقدم أفكاراً جديدة في سوق العمل.

كما يهدف مشروع رواد 2030 إلي تحفيز وإثراء ثقافة الإبتكار و ريادة الأعمال في مصر من خلال وضع منظومة متكاملة للإبتكار بحيث يصبح ركيزة أساسية من ركائز جمهورية مصر العربية تطبيقاً لرؤية إستراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة الهادفة إلى أن يكون المجتمع المصري بحلول عام 2030 مجتمعا مبدعاً، مبتكراً، ومنتجاً للعلوم والتكنولوجيا والمعارف، ويتميز بوجود نظام متكامل يضمن القيمة التنموية للإبتكار والمعرفة، ويربط تطبيقات المعرفة ومخرجات الإبتكار بالأهداف والتحديات الوطنية بحيث تصبح مصر من أفضل 30 دولة في مؤشر التنافسية العالمية 2030 بعزيمتنا و إبتكارنا.