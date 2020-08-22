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8 صلاحيات لموظفي الضبط الجنائي: 01 التقصي والبحث والاستدلال وضبط ما يقع من جرائم ومخالفات لأحكام النظام 02 زيارات رقابية للمنشآت المشتبه بها وفروعها ومستودعاتها وتفتيش المركبات التي تستخدمها 03 فحص وضبط السجلات والبيانات والوثائق لدى المنشآت المشتبه بها 04 الاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة فيها 05 طلب الإفصاح وتقديم المعلومات ذات الصلة بنشاطها من أي جهة أو شخص 06 تشميع المواقع والخزائن التي لا يمكن فتحها إلى حين فحصها 07 استدعاء كل من يشتبه به 08 سماع أقوال كل من لديه معلومة قد تفيد في كشف الجريمة أو المخالفة السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما مكن نظام مكافحة التستر الجديد الجهات ذات العلاقة من ضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام من خلال تعيين موظفين لهم صفة الضبط الجنائي بقرار من الوزير بعد موافقة جهاتهم، حدد النظام 8 صلاحيات لموظفي الضبط الجنائي لإثبات حالات التستر في المنشآت المشتبه بها. ونصت مواد النظام على أن يتولى ضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام موظفون تكون لهم صفة الضبط الجنائي من وزارات التجارة، والشؤون البلدية والقروية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والبيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للزكاة والدخل، والجهات المختصة الأخرى، ويكون الإثبات في جرائم ومخالفات النظام بجميع طرق الإثبات بما فيها الأدلة الالكترونية. ويؤكد النظام على قيام من لهم صفة الضبط الجنائي بإجراء التقصي والبحث والاستدلال وضبط ما يقع من جرائم ومخالفات لأحكام النظام، كما تكون لهم صلاحية تنفيذ الزيارات الرقابية ودخول المنشآت المشتبه بها ومكاتبها وفروعها ومستودعاتها وتفتيش المركبات التي تستخدمها، ويشمل ذلك أي موقع يمارس فيه النشاط الاقتصادي. كما أناط النظام لمن لهم صفة الضبط الجنائي صلاحية فحص وضبط السجلات والبيانات والوثائق لدى المنشآت المشتبه بها، والاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة فيها، وطلب الإفصاح وتقديم المعلومات ذات الصلة بنشاطها من أي جهة أو شخص، بالإضافة إلى تشميع المواقع والخزائن التي لا يمكن فتحها إلى حين فحصها، واستدعاء كل من يشتبه به، وكل من لديه معلومة قد تفيد في كشف الجريمة أو المخالفة وسماع أقواله، وضبطها، والاستعانة بالشرطة والجهات المختصة عند الحاجة. ونص نظام مكافحة التستر الجديد على أن تكون إجراءات الضبط سرية، حيث لا يجوز الإفصاح ولا الكشف عن المعلومات والسجلات والبيانات والوثائق الخاصة بالمنشآت إلا في حدود ما يقتضيه العمل وفقا لأحكام الأنظمة والقواعد ذات العلاقة. يشار إلى أن النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء أخيرا اعتمد على آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل. واشتمل على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم. كما تشمل عقوبات تبعية تتضمن إغلاق المنشأة محل الجريمة وحل النشاط وشطب السجل التجاري ومنع المدان الممكن من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات، وإبعاد المدان غير السعودي عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.التقصي والبحث والاستدلال وضبط ما يقع من جرائم ومخالفات لأحكام النظامزيارات رقابية للمنشآت المشتبه بها وفروعها ومستودعاتها وتفتيش المركبات التي تستخدمهافحص وضبط السجلات والبيانات والوثائق لدى المنشآت المشتبه بهاالاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة فيهاطلب الإفصاح وتقديم المعلومات ذات الصلة بنشاطها من أي جهة أو شخصتشميع المواقع والخزائن التي لا يمكن فتحها إلى حين فحصهااستدعاء كل من يشتبه بهسماع أقوال كل من لديه معلومة قد تفيد في كشف الجريمة أو المخالفة

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