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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصلت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» ممثلة بالإدارة العامة لتقنية الأعمال، على شهادة الجودة في نظام إدارة الخدمات التقنية (ISO/IEC 20000-1:2018)، والتي تم تحقيقها كإحدى نتائج مشروع التحول التقني الذي تم تدشينه أخيرا. وسعت الإدارة العامة لتقنية الأعمال بالمؤسسة على تحسين وتوثيق الإجراءات التقنية الداخلية المتوائمة مع أفضل الممارسات التقنية العالمية (ITIL)، إذ تم توثيق وأتمتة الإجراءات الداخلية، وتطوير نظام إدارة الخدمات التقنية، وتقديم تجربة أفضل للمستخدمين من خلال مراحل تطويرية عدة مرت بها الإدارة؛ رغبة في الوصول إلى شفافية عالية ووضوح في الإجراءات ومؤشرات المتابعة؛ لرفع مستوى الأداء والجودة، تماشيا مع رؤية المملكة 2030، والتي تسعى إلى رفع جودة الخدمات وتعزيز الكفاءات.

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