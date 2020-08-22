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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 7 مخالفات و111 إنذارا حصيلة 168 جولة على منشآت تجارية نفذها مكتب العمل التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بالتزامن مع بدء تطبيق قرار توطين المهن في منافذ بيع (9) أنشطة اقتصادية بنسبة 70%. وأشار مدير عام فرع الوزارة الدكتور محمد الحربي إلى أن القرار الوزاري يأتي لرفع مستوى مشاركة المواطنين في سوق العمل وإيجاد المزيد من فرص العمل في مختلف مناطق المملكة؛ مشددا على أنه ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان التزام المنشآت بتنفيذ هذا القرار، داعيا المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق «معا للرصد» المتاح في الأجهزة الذكية أو من خلال الاتصال بهاتف خدمة العملاء على الرقم الموحد «19911”.

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