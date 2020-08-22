25 مليون طن

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ووفقا للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ، فقد حققت الموانئ السعودية خلال يوليو زيادة في أعداد حاويات المسافنة بنسبة 14%، بواقع أكثر من 229 ألف حاوية، كما حققت الموانئ السعودية زيادة في إجمالي المواد الغذائية بنسبة تجاوزت 21%، بواقع أكثر من مليوني طن، فيما بلغ أعداد السيارات الواردة 35 ألف سيارة، وبلغ عدد المواشي أكثر من 387 ألف رأس من الماشية.
وفي السياق نفسه، عملت الهيئة العامة للموانئ منذ بداية جائحة كورونا المستجد على تنفيذ سلسلة من الخطط التشغيلية والإجراءات الاحترازية بالتعاون مع مختلف القطاعات الحكومية ذات العلاقة.
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