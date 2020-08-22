الاقتصاد

25 مليون طن

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- بواسطة أيمن الوشواش - 25 مليون طن إجمالي أطنان البضائع المناولة في الموانئ السعودية خلال يوليو 2020، فيما بلغ إجمالي أعداد الحاويات الصادرة والواردة 630 ألف حاوية والقادمة عبر 935 سفينة.

ووفقا للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ، فقد حققت الموانئ السعودية خلال يوليو زيادة في أعداد حاويات المسافنة بنسبة 14%، بواقع أكثر من 229 ألف حاوية، كما حققت الموانئ السعودية زيادة في إجمالي المواد الغذائية بنسبة تجاوزت 21%، بواقع أكثر من مليوني طن، فيما بلغ أعداد السيارات الواردة 35 ألف سيارة، وبلغ عدد المواشي أكثر من 387 ألف رأس من الماشية.

وفي السياق نفسه، عملت الهيئة العامة للموانئ منذ بداية جائحة المستجد على تنفيذ سلسلة من الخطط التشغيلية والإجراءات الاحترازية بالتعاون مع مختلف القطاعات الحكومية ذات العلاقة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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