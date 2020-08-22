الاقتصاد

كيف تغيرت أسعار الذهب فى السعودية اليوم؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم السبت 22-8-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 234.36 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

 

سعر الذهب عيار 24
 

بنحو  234.36 ريال  بما يعادل  62.49 $

 

سعر الذهب عيار 22  
 

بنحو  214.83 ريال  بما يعادل  57.28 $

 

سعر الذهب عيار 21   
 

بنحو 205.07 ريال  بما يعادل  54.68 $

 

سعر الذهب عيار 18   
 

بنحو  175.77 ريال  بما يعادل  46.87 $

 

سعر الذهب عيار 14   
 

بنحو  136.71 ريال  بما يعادل  36.45 $

 

سعر الذهب عيار 12  
 

بنحو  117.18 ريال   بما يعادل  31.24 $

 

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سعر أوقية الذهب
 

بنحو  7,289  ريال   بما يعادل  1,943 $

 

سعر جنيه الذهب  
 

بنحو 1,641 ريال   بما يعادل   437.43 $

 

سعر كيلو الذهب
 

بنحو 234,361 ريال  بما يعادل 62,489 $

 

 

ارتفعت أسعار الذهب، بعد أن عززت بيانات قاتمة لطلبات إعانة البطالة الأمريكية المخاوف من تعاف أبطأ من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس ، مما أثر سلبا على الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

 

وصعد الذهب في التعاملات الفورية 0.3 % إلى 1947.83 دولار للأوقية

 

والذهب مرتفع 0.2 % منذ بداية الأسبوع الجاري، بعد أن هوى 4.5 % في الأسبوع المنتهي في 14 أغسطس، وهو أسوأ أداء أسبوعي في خمسة أسابيع.

 

وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.5 بالمئة إلى 1956.10 دولار.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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