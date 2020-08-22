كرم جبر يشيد باختبارات البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن قواعد الاختيار فى اختبارات البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، تتسم بالشفافية وتحقق العدالة التامة، ليحصل كل شاب على حقه وفقا لقدراته ومؤهلاته، من أجل القدرة على أداء الخدمات التي يتطلبها هذا المنصب.
وأضاف جبر فى تصريحات صحفية، أنه لأول مرة في مصر توجد خطة منسقة في الأكاديمية هدفها التنقيب عن الشباب من أجل منحهم الفرصة لإحداث التغيير وفق رؤية مصر ٢٠٣٠.
وأشار إلى أن معايير الاختيار، متعددة منها اختبارات اللغة وقياس القدرات الشخصية للمتقدم وقدرته على إدارة الأزمات والتعامل مع المشكلات المختلفة والعمل على حلها .
وانطلقت اليوم اختبارات المتقدمين للدفعة الثالثة للبرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة بمشاركة 179 مرشح من إجمالى 868 مرشح خلال الفترة من السبت 22 أغسطس إلى الثلاثاء 25 أغسطس 2020 بمقر الاكاديمية الوطنية للتدريب.
وتضم لجان المقابلات عددا من الوزراء والمحافظين وأعضاء مجلس أمناء الاكاديمية محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، المستشار حمادة الصاوى النائب العام، كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الدكتور محمد الشناوى عضو مجلس أمناء الاكاديمية، الدكتور احمد زايد عضو مجلس أمناء الاكاديمية ، المستشار لاشين ابراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، دكتور محمد صالح رئيس قسم المحاسبة بأكاديمية السادات ، الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان الدكتور ايهاب أبو العيش نائب وزير المالية.
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