شكرا لقرائتكم خبر عن 44.35 دولار لعقود برنت.. تعرف على آخر أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط ،أمس الجمعة، عند التسوية 44.35 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت منخفضا بمقدار 55 سنتا أو ما يوازي 1.2%، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42.34 دولار للبرميل وذلك عند التسوية منخفضة بمقدار 86 سنتا أو ما يوازي 1.1%.

وفقدت أسعار النفط أكثر من 1% أمس الجمعة، وذلك نتيجة تصادم التعافي الاقتصادي العالمي بعقبات نتيجة تجدد إجراءات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا وعلى خلفية مخاوف حيال زيادة المعروض من الخام وفقا لرويترز .

Advertisements

وأظهر تقرير داخلي لأوبك+ أن بعض أعضاء مجموعة الدول المنتجة للنفط سيحتاجون لخفض الإنتاج بكمية إضافية قدرها 2.31 مليون برميل يوميا لتعويض فائض في الإمدادات في الآونة الأخيرة.

وقال التقرير، إن الفائض المسجل في الفترة بين مايو ويوليو يجب أن يتم تعويضه في أغسطس وسبتمبرولم يذكر التقرير الداخلي الذي اطلعت عليه رويترز الكيفية التي سيتم بها توزيع التخفيضات الإضافية على مدى أغسطس وسبتمبر. لكن إذا جرى تبني الرقم البالغ 2.31 مليون برميل يوميا وتوزيعه بالتساوي على مدى شهرين، فإن ذلك سيصل بتخفيضات إنتاج نفط أوبك+ إلى نحو 8.85 مليون برميل يوميا.