شكرا لقرائتكم خبر عن التصديرى للكيماويات يرفع خطة البعثات والمعارض أمام رئيس التمثيل التجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاطب المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة برئاسه خالد أبو المكارم جهاز التمثيل التجارى بشأن خطة المعارض والبعثات والاسابيع التجارية ل2020-2021 فى اطارالتنسيق لدفع الصادرات المصرية للاسواق الخارجية.

وأشارت مذكرة للمجلس تلقاها الدكتور أحمد مغاورى رئيس جهاز التمثيل التجارى إلى أنه منذ صدور قرار توقف كافة الفعاليات والمعارض سواء الداخلية او الخارجية قام المجلس بالتواصل مع مديرى المعارض عبر لجنة المعارض بالمجلس للاستفسار عن وضع اقامة المعارض المسجلة ضمن الخطة فى ظل انتشار جائحة كورونا ,مؤكدا على حرص المجلس على متابعة التواصل للوقوف على ماسوف يتم من إجراءات وتحديد تواريخ إقامة هذة الفعاليات .

وأوضح المجلس، أنه فى ظل هذة الظروف يمكن تنفيذ عدد من المعارض والبعثات التجارية الافتراضية لاهمية استخدامها كاداة اساسية للتسويق فى ظل التحديات التى يواجهها مجتمع المصدرين خلال جائحة كورونا .

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وأضاف انه اتساقا مع التطور الذى حدث على ديناميكات الاعمال والاتجاه نحو التعامل الرقمى فضلا عن أن المعارض والبعثات الافتراضية توفر القدرة على قياس نجاح الحدث ومدى قدرة المشاركين على الاستفادة من هذة الفعاليات .

كشف المجلس أن خطته للمعارض والبعثات والاسابيع التجارية ل2020-2021 تضمنت تنظيم 5 معارض خلال الفتره من يناير / يونيه ٢٠٢١ في كل من دبي(اراب بلاست خلال الفترة من 9-12يناير ) ومعرض امبيانت للادوات المنزلية بألمانيا خلال الفترة من 19-23 فبراير 2021 واخر للدهانات والبويات فى الفترة من 23-25مارس و معرض كينيا للصناعات الكيماوية بكينيا خلال الفترة من 19-22 مارس ومعرض بلاست اكسبوبالمغرب فى الفترة من 1-4 يونيو

وأشار إلى تنظيم ٤ بعثات ترويجية في كل من تونس فى الفترة من 1-7فبراير والأردن فى الفترة من 1-7يونيو والسنغال فى الفترة من 1-7نوفمبر وروسيا فى الفترة من 1- 7 اغسطس وكذا ٤ أسابيع تجاريه في تنزانيا وأوغندا والسودان وكينيا.