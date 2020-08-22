شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 858 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب اليوم بقيمة 3 جنيهات قياسا على تعاملات أمس الجمعة، وذلك على خلفية ارتفاع أوقية الذهب إلى 1940 دولارا بزيادة بلغت 10 دولارات تقريبا، وسجل جرام الذهب من عيار 21 وهو الأكثر تداولا في مصر 858 جنيها للجرام حتى الآن.





أسعار الذهب بعد ارتفاعها:

عيار 18 سجل 735.5 جنيه.

عيار 21 سجل 858 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 980.5 جنيه.

الجنيه الذهب 6864 جنيها.

أوقية الذهب 1940 دولارا.

وكثيرا ما نسمع ومنذ بداية العام الجاري عن ارتفاع أسعار الذهب بصورة غير مسبوقة بنسبة 26% تقريبا محليا و 30 % عالميا، وهنا كثير من المتابعين يتساءل متي تتراجع أسعار الذهب في مصر أو بمعني أدق متي ينهار سعر الذهب في مصر، وهل هذا يحدث قريباً.

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وخلال حلقة جديدة من برنامج" أسواق"، على تلفزيون الخليج 365، ناقشت حلقة السبت 22 أغسطس الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى هبوط حاد في أسعار الذهب في سوق الصاغة بمصر.

وهناك 3 قواعد تتحكم في أسعار الذهب، وهي على الترتيب سعر أوقية الذهب عالمياً والتي إذا شهدت اي هبوط فستتراجع الأسعار هنا في مصر، وسعر صرف الدولار وإذا انهار سعر الدولار تراجعت أسعار الذهب وأخيرا عوامل العرض والطلب ولكنها غير مؤثرة بصورة كبيرة.

إذن هل يمكن قريبا أن نستيقظ على خبر انهيار الذهب في مصر، وهنا الإجابة مرتبطة بالعوامل السابقة، فإذا اجتمعت أو على الأقل تحققت أولي أسباب الانخفاض وهي تراجع حاد في الأسعار العالمية، سيحقق الذهب تراجعاً كبيرة قد يصل إلي حد الانهيار.