وزير الطاقة الروسي لا يستعبد ظهور "البجعات السود" في سوق النفط

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في مستهل اجتماع "أوبك+"، إن سوق النفط العالمية لا تزال هشة ولا يمكن استبعاد الشكوك وأن تحوم البجعات السود فوق السوق.

وتجتمع اليوم الأربعاء لجنة المراقبة الوزارية التابعة لمجموعة "أوبك+"، بمشاركة وزيري الطاقة الروسي والسعودي، لبحث الوضع في سوق النفط ومراجعة الامتثال لتخفيضات إنتاج النفط التي تجريها دول المجموعة.

وقال وزير الطاقة الروسي: "نرى مدى صعوبة تعافي سوق النفط، ونشاهد الكثير من أوجه عدم اليقين التي تمنع عودة السوق إلى مؤشرات ما قبل أزمة الاقتصاد العالمية، ونرى أن سوق النفط لا تزال هشة، ولا يزال هناك الكثير من الشكوك حول المستقبل".

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وأشاد الوزير بنسبة امتثال الدول المشاركة في اتفاق "أوبك+" بتخفيضات الإنتاج المنصوصة، وقال إن "نسبة تنفيذ الصفقة في شهر يوليو الماضي بلغت 95% وهذا مؤشر جيد".

وأضاف أن منتجي النفط لا يجب أن يتوقفوا عند النتائج المحققة في خفض الإنتاج، بل يجب عليهم الوفاء بشروط اتفاق "أوبك+" بشكل كامل (100%).

و"البجعة السوداء" هي كناية عن صعوبة التنبؤ بالأحداث النادرة، وبني هذا التشبيه على أن البجع كله أبيض، لكن تم اكتشاف البجع الأسود في أستراليا، بحدث غير متوقع.