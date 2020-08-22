شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب شركات بورصة النيل الأكثر تداولاً وحجم التداول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت شركة سبيد ميديكال، أداء الشركات المدرجة ببورصة النيل، من حيث قيم التداول، وبلغ حجم التداول 17.1 مليون ورقة بقيمة قدرها 50.2 مليون جنيه، خلال جلسات الأسبوع الماضي، وذلك حسبما جاء ذلك في التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، وأضاف تقرير البورصة، أن شركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، احتلت المركز الثاني بحجم تداول بلغ 1.3 مليون ورقة، بقيمة قدرها 1.1 مليون جنيه، وجاءت في المركز الثالث شركة اراب للتنمية والاستثمار العقاري، بحجم تداول بلغ 7.4 مليون ورقة، وبقيمة مليون جنيه.

وجاءت شركتا المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، البدر للبلاستيك، في المركزين الأخيرين، بحجم تداول 57 ألف ورقة بقيمة 10.3 ألف جنيه للأولى، وبحجم تداول للثانية 2058 ورقة بقيمة 972 جنيه للثانية.

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وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.97% ليغلق عند مستوى 843.90 نقطة، وبلغ إجمالي قيمة التداول فيها نحو 54.3 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 28 مليون ورقة منفذة على 1327 عملية خلال الأسبوع الماضي، كما صعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.8 مليار جنيه إلى 1.9 مليار جنيه بنسبة نمو 3.6%.

ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 11160.05 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهي، والذي لم يعقد سوى 4 جلسات بسبب تعطل البورصة المصرية أمس الخميس، بمناسبة رأس السنة الهجرية.

كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.59% ليغلق عند مستوى 1692.88 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعاً بنحو 2.09% مغلقًا عند مستوى 2571.86 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 1.5% مغلقًا عند مستوى 13083.27 نقطة.