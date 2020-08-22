استئناف فعاليات الأعمال والترفيه والمعارض في دبي 15 سبتمبر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داوود

أعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (دبي للسياحة)، استئناف فعاليات الأعمال والترفيه والمؤتمرات والمعارض، وفقاً لضوابط وبروتوكولات صحية وشروط محددة.

وقالت «دبي للسياحة» في تعميم أصدرته لأصحاب المنشآت الفندقية ومواقع إقامة الفعاليات، ومنظمي الفعاليات والمؤتمرات وقطاع التجزئة في إمارة دبي واطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إنه بناء على توجيهات مركز التحكم والسيطرة، فقد تم تحديث الإرشادات الخاصة بالأنشطة الاقتصادية والسماح بها، حيث يسمح لفعاليات الأعمال والمؤتمرات والمعارض المحلية بدءاً من 15 سبتمبر 2020.

وأضافت أنه يسمح لفعاليات الأعمال والمؤتمرات والمعارض الدولية بدءاً من 1 أكتوبر 2020، كما يسمح لفعاليات الترفيه والفعاليات الأخرى، بدءاً من 15 سبتمبر 2020.

وأوضحت أن فعاليات الأفراح والمناسبات الاجتماعية الخاصة غير مسموح بها حالياً، حتى إشعار آخر.

وقالت «دبي للسياحة» إنها ستقوم بشكل مستمر بتقييم الوضع المستجد، وتحديث الإرشادات والتعليمات بصورة دورية، وشملت القواعد الجديدة مجموعة من الإرشادات والضوابط المتعلقة بإقامة الفعاليات التي تتضمن الالتزام بالبروتوكولات الصحية، وفحص الحرارة للطاقم، وإرشادات التعقيم والنظافة، والتباعد الجسدي ومتطلبات السعة الاستيعابية للمنشآت.