شكرا لقرائتكم خبر عن الخدمات المالية تتصدر ترتيب القطاعات الأكثر تداولاً بالبورصة للأسبوع الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وبلغ 1.1 مليار ورقة بقيمة 1.2 مليار جنيه، للأسبوع الثاني على التوالي، وجاء قطاع العقارات ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 395.3 مليون ورقة، بقيمة 1.1 مليار جنيه، فيما احتل قطاع الموارد الأساسية، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 168.3 مليون ورقة بقيمة 797.7 مليون جنيه، تلاه قطاع البنوك بحجم تداول 16.4 مليون ورقة بقيمة 750 مليون جنيه، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول بلغ 306.8 مليون ورقة بقيمة 638.9 مليون جنيه.

وفى المركز السادس حل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 74.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 291.9 مليون جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول بلغ 98.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 285.2 مليون جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 18.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 210.5 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول 47.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 188.1 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 40.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 180.1 مليون جنيه.

Advertisements

وحل قطاعا الورق ومواد التعبئة والتغليف والمرافق فى المركزين الأخيرين على التوالي، حيث بلغ حجم تداول الأول 2.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 9.9 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 33.1 ألف ورقة بقيمة 1.8 مليون جنيه.

ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 11160.05 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهي، والذي لم يعقد سوى 4 جلسات بسبب تعطل البورصة المصرية أمس الخميس، بمناسبة رأس السنة الهجرية.

كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.59% ليغلق عند مستوى 1692.88 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعاً بنحو 2.09% مغلقًا عند مستوى 2571.86 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 1.5% مغلقًا عند مستوى 13083.27 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.97% ليغلق عند مستوى 843.90 نقطة.