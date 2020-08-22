شكرا لقرائتكم خبر عن 4 % تراجع أرباح «التأمين» إلى 925 مليون درهم في النصف الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض
دفعت جائحة «كورونا» بأرباح شركات التأمين النصفية إلى التراجع الطفيف خلال العام الجاري 2020، وانخفضت 4% لتبلغ 925 مليون درهم، مقارنة مع النصف الأول من 2019 الذي بلغت فيه 964 مليون درهم، فيما ارتفع صافي الأقساط المكتتبة 5% ليتجاوز حاجز 14 ملياراً، مقارنة مع 13.4 مليار درهم.
وكان لتراجع بيع وثائق تأمين المركبات خلال فترة انتشار الجائحة، إضافة إلى توقف إصدار تأمين السفر الذي يرتبط بفتح المطارات وحركة النقل الجوي من وإلى الدولة؛ الأثر الكبير في كبح أرباح شركات التأمين التقليدي منها، في حين خرج التأمين التكافلي رابحاً خلال الفترة الماضية.
وسجلت أرباح «التقليدي» المدرجة (20 شركة) تراجعاً متوسطاً بنسبة 9% لتصل إلى 784 مليون درهم، مقارنة مع 862 مليوناً، بينما ارتفع صافي الأقساط المكتتبة لديها بواقع 6% لتلامس حاجز 12 ملياراً، مقارنة مع 11.3 مليار درهم في الفترة المقارنة من العام الماضي 2019.
وشكل ارتفاع أرباح التأمين التكافلي في النصف الأول الماضي؛ عاملاً إيجابياً في ظل معطيات انتشار الجائحة عالمياً، حيث ارتفعت أرباح شركاتها المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي الماليين (9 شركات) 38% لتصل إلى 141 مليوناً، مقارنة مع 102 مليون درهم، بينما تراجعت أقساطها المكتتبة بشكل طفيف 1% إلى 2.08 مليار درهم، مقارنة مع 2.11 مليار درهم.
نتائج متفاوتة
وارتفعت أرباح 14 شركة في النصف الأول الماضي هي «أورينت» و«أبوظبي الوطنية» و«عمان» و«سلامة»، و«أبوظبي الوطنية تكافل» و«دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين»، و«البحيرة» و«اسكانا» و«الفجيرة» والوطنية للتكافل و«أمان» و«رأس الخيمة» و«دار التكافل» و«التأمين فيدلتي المتحدة»، وتحولت شركة «أورينت يو أن بي تكافل» للربحية بعد أن تكبدت خسائر بقيمة 5 ملايين درهم في النصف الأول 2019.
وتراجعت أرباح 7 شركات هي: «الإمارات للتأمين و«دبي للتامين» و«الظفرة» و«الصقر» ودار التأمين الوطنية للتأمينات العامة، والشارقة، بينما تحولت 4 شركات للخسارة هي: ميثاق تكافل الإمارات، والاتحاد، وشركة الوثبة، فيما حافظت شركتا تأمين على مستويات أرباحهما النصفية هما: «اللاينس» وشركة «أكسا».
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