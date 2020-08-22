مطار دبي الدولي يوفّر رحلات المسافرين إلى 115 وجهة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

استعاد مطار دبي الدولي جزءاً من عملياته في إطار عودة قطاع الطيران الدولي بشكل تدريجي بعد الإغلاق الذي خلفه وباء كورونا (كوفيد-19) على قطاع السفر الجوي والذي مازال يقيد حركة السفر في العديد من دول العالم.

وعاد مطار دبي الدولي الأكثر ازدحاماً في حركة المسافرين الدوليين خلال السنوات السابقة ليربط نحو 115 وجهة حول العالم خلال شهر أغسطس الجاري، مع استئناف شركات طيران محلية وأجنبية رحلاتها من وإلى المطار عبر شبكة وجهاتها العالمية. وبحسب بيانات موقع مطار دبي الدولي، تشغل نحو 25 شركة طيران محلية وأجنبية رحلاتها من وإلى المطار، برحلات منتظمة أو رحلات مخصصة لإجلاء رعايا الدول. وتعمل جميع رحلات طيران الإمارات من مبنى الركاب رقم 3 في مطار دبي الدولي. وستعمل جميع شركات الطيران الأخرى إما من المبنى رقم 2 أو المبنى رقم 3.

ومن المتوقع أن تستأنف شركات الطيران الأجنبية رحلاتها من وإلى مطار دبي الدولي خلال المرحلة المقبلة، مع السماح بالسفر من إلى دولة الإمارات ودبي، حيث أظهرت مواقع متخصصة بالطيران أن عدداً من شركات الطيران الأجنبية قد وضعت مطار دبي الدولي ضمن شبكة وجهاتها اعتباراً من سبتمبر المقبل. وتواصل طيران الإمارات التي تعتبر أكبر مشغل دولي وتساهم بشكل كبير في عمليات مطار دبي الدولي، العمل لاستعادة شبكة خطوطها تدريجياً إلى ما كانت عليه قبل الجائحة، وتعمل عن كثب مع السلطات الدولية والمحلية لاستئناف عمليات الركاب بمسؤولية لتلبية الطلب على السفر، مع إعطاء الأولوية دائماً لصحة وسلامة عملائها وطاقمها والمجتمعات التي تخدمها.



75 وجهة لطيران الإمارات



ويرتفع عدد المحطات التي تغطيها شبكة طيران الإمارات العالمية إلى 75 وجهة في مطلع سبتمبر، حيث ستوفر لعملائها سفراً آمناً عبر دبي من مختلف محطاتها في الشرق الأوسط ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية وإفريقيا.

وأصبحت «طيران الإمارات» تشغل في الوقت الحالي، أكثر من نصف عدد وجهاتها العالمية التي شغلتها قبل «كوفيد-19»، وتستمر الناقلة في إعادة بناء شبكتها العالمية، وكانت الناقلة قد توقعت أن تعيد بناء 100% من شبكتها خلال صيف 2021، فيما سيعتمد عدد الرحلات على الطلب على السفر في الوجهات.

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24 وجهة ل«فلاي دبي»



واستأنفت فلاي دبي، رحلاتها إلى ألماتي ونور سلطان في كازاخستان اعتباراً من 18 أغسطس وكانت الناقلة، قد استأنفت رحلاتها أيضاً إلى كل من دكا وجيبوتي والكويت، ليصل إجمالي عدد الوجهات التشغيلية على شبكتها إلى 24 وجهة.

وستستمر فلاي دبي في إضافة المزيد من الوجهات وإعداد الرحلات المنتظمة خلال فصل الصيف وتعمل فلاي دبي على العديد من الوجهات.

وكانت فلاي دبي قد افتتحت باب الحجوزات للرحلات في 24 يونيو، وخلال هذه الفترة، استقبلت حجوزات للسياح وهذا مؤشر جيد على تسارع الطلب على السفر لدبي.



نمو أعداد المسافرين



وسجل مطار دبي الدولي نمواً كبيراً في حركة المسافرين خلال شهر يوليو، مقارنة مع يونيو ومايو وإبريل، الذي تزامن مع فترة التعليق المؤقت للرحلات للركاب، حيث جاء النمو الكبير في أعداد المسافرين مع بسبب بدء عودة المقيمين وفتح دبي أبوابها للسياح الدوليين اعتباراً من يوليو.

وتوكد مطارات دبي، استعدادها المستمر لدعم الزيادة في عدد رحلات الركاب المجدولة لشركات الطيران المعتمدة بعد إعادة فتح المجال الجوي من قبل السلطات الإماراتية وكذلك قرار حكومة دبي بالسماح للسكان بالسفر من وإلى مطار دبي الدولي حسب الدول المعتمدة من حيث انخفاض/ متوسط أو ارتفاع المخاطر (بعد استيفاء شروط الصحة والسلامة المناسبة).

لقد نفذت مطارات دبي عددًا هائلاً من الإجراءات الاحترازية طوال رحلة المسافرين للحفاظ على صحة وسلامة عملائه وموظفيه. تشمل هذه الإجراءات حواجز زجاجية واقية عند إنجاز إجراءات السفر والجوازات، والفحص الحراري وقياس درجات الحرارة في نقاط مختلفة بين كاونترات إنجاز إجراءات السفر وبوابات المغادرة، وإجراءات التباعد الجسدي وزيادة مستويات التعقيم وفقاً للمعايير الدولية على النحو الذي تحدده السلطات المختصة في دولة الإمارات. وقد تم اتخاذ هذه الإجراءات للتأكد من أن كل من يستخدم مطار دبي كبوابة إلى دبي يمكن طمأنته بأننا نبذل قصارى جهدنا لضمان سلامته.