عروض «صيف دبي» و«الشارقة للتسوق» ترفع الإقبال على المراكز التجارية

تشهد حركة التسوق والبيع في مختلف مراكز التسوق، وأسواق التجزئة في الإمارات، نشاطاً ملحوظاً مع إقبال الكثير من العائلات على هذه المراكز، خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة مع امتدادها ليوم غد الأحد، بمناسبة «رأس السنة الهجرية»، ما سينعكس إيجاباً على قطاع التجزئة في الدولة، مع زيادة الإنفاق في الأسواق والمراكز التجارية.

وسجلت متاجر التجزئة ومراكز التسوق، ارتفاعاً في عدد الزوار؛ حيث اكتظت المراكز والمولات بأعداد كبيرة من المتسوقين الذين ساهموا في نمو عمليات الشراء للاستفادة من العروض والخصومات التي تقدمها المحال التجارية خاصة مع وجود المهرجات والعروض، مثل «مهرجان صيف دبي، وعروض الشارقة للتسوق».

وتعتبر مراكز التسوّق والتجزئة الخيار الأول للأسر والأفراد خلال فترة العطلة مع ارتفاع درجات الحرارة، ما يحدّ من خيارات التنزه الخارجية، الأمر الذي ينشط الحركة في المراكز، سواء في المحال التجارية، أو مرافق الضيافة والترفيه، حيث إن طول فترة الإجازة يرفع التنافسية بين مراكز التجزئة على استقطاب المستهلكين بالعروض المختلفة.

وساهمت درجات الحرارة المرتفعة نسبياً، في تحويل مراكز التسوق إلى ملاذ للعائلات التي عادة ما تستغل العطلات للترفيه واستكشاف المناطق والمرافق الجديدة في الدولة، وجذبت ردهات الألعاب والترفيه والمطاعم رواد مراكز التسوق.

ومع اقتراب انتهاء إجازة المدارس في عطلة الصيف، تزايد نشاط الحركة التجارية في مراكز التسوق، ومحال التجزئة في الدولة في ظل الإقبال الكبير من قبل المتسوقين الأفراد والعائلات الذين توافدوا إلى المحال التجارية في مراكز التسوق بأعداد كبيرة. وتسهم مراكز التسوق في ترسيخ مكانة الدولة كوجهة مفضلة للتسوق وقضاء إجازات مفيدة ومسلية بصحبة كل أفراد العائلة، واستقطاب زوار وسياح من مختلف أنحاء العالم، باعتبارها وجهة مهمة على خريطة السياحة العالمية انسجاماً مع استراتيجية الدولة الرامية إلى تطوير البيئة الاستثمارية وتعزيز جاذبية القطاع وتحفيز رجال الأعمال والتجار والمستثمرين على توسعة أعمالهم وتطويرها، وفي الوقت نفسه إسعاد السكان وتوفير أجواء تسوق وعروض جاذبة تناسب مختلف الميزانيات، وتلبي جميع الاحتياجات والأذواق.

من جهتها، توفر مراكز التسوق تجارب متنوعة للزوار والمتسوقين، من صالات السينما إلى مراكز الألعاب الإلكترونية والمطاعم المتنوعة والتي تقدم خيارات عديدة، وبأسعار تناسب الجميع، إلى جانب التسوق في المحال التجارية المختلفة سواء الملابس، أو الإلكترونيات، أو حاجات المنزل المختلفة، التي تقدم عروضاً وتخفيضات مناسبة، إضافة إلى برامج خاصة، وفعاليات وأنشطة متنوعة، فيما تقوم المراكز بإجراء سحوبات على جوائز مختلفة.