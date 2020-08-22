«وول ستريت» تكافح للمحافظة على مكاسب قياسية بدعم البيانات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تباينت مؤشرات الأسهم العالمية في تداولات أمس الجمعة، على وقع بيانات ضعيفة لاقتصادات كبرى تُظهر تباطؤاً أكبر من المتوقع للتعافي العالمي من تأثيرات أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وفي ظل ذلك استفادت المؤشرات الآسيوية من الصعود القياسي لمؤشرات الأسهم الأمريكية في تداولات الخميس، وفيما خضعت الأسواق الأوروبية لضغوط بيانات نمو ضعيفة، استعانت «وول ستريت» ببيانات إيجابية للإنتاج الصناعي ومبيعات المنازل، للتخلص من مخاوف استمرار حالة الغموض حول خطة التحفيز الإضافية.

في بورصة نيويورك، كافحت مؤشرات «وول ستريت» للارتداد من الهبوط عند الافتتاح أمس الجمعة، حيث استعانت ببيانات اقتصادية قوية للقطاعين الصناعي وأنشطة البناء للتغلب على استمرار الخلافات حول صفقة التحفيز.

وكان سهم «جولدمان ساكس»، هو الأسوأ أداء في المؤشر الصناعي «داو جونز» عند بدء الجلسة، حيث تراجع بنحو 0.9%. ولا يزال المستثمرون يترقبون حزمة تحفيز أمريكية جديدة بقيمة تصل إلى تريليون دولار، وسط خلافات بين الديمقراطيين والجمهوريين. وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، في تعليقات نقلتها وكالة «رويترز» إن كلا الجانبين بحاجة للتوصل إلى اتفاق

وصعد مؤشر «داو جونز» بنحو 0.45%، بما يعادل 100 نقطة عند 27699.3 نقطة، كما ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة هامشية 0.06%، إلى 3383.3 نقطة، في حين زاد مؤشر «ناسداك» 0.33% عند 11267.2 نقطة، بعدما أغلق عند مستوى قياسي في تداولات الخميس.

وفي القارة العجوز، انخفضت الأسهم الأوروبية أمس الجمعة، بعد بيانات ضعيفة لأنشطة الشركات ألقت الضوء على وتيرة التعافي الاقتصادي البطيئة في القارة، بينما تسبب ارتفاع الجنيه الإسترليني في دفع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني الزاخر بشركات التصدير، للتراجع.

وهبط المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.28%؛ إذ ما زال يعاني تأثير بيانات أمريكية ضعيفة وخطاباً يميل إلى التشاؤم من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تسبب في عمليات بيع، الخميس.

ونزل المؤشر فايننشال تايمز 100 للأسهم القيادية 0.3%، حتى بعد أن أظهرت بيانات أن مبيعات التجزئة في بريطانيا ارتفعت، متجاوزة مستواها قبل فيروس كورونا في يوليو/تموز، على الرغم من أن خبراء في الاقتصاد يخشون من أن التعافي العام قد يكون مؤقتاً.

وكانت أسهم السفر والترفيه الرابح الأكبر بين القطاعات، لتصعد 1.2%، لكن الخسائر التي تكبدها قطاعا الخدمات المالية والاتصالات، ضغطت على المؤشر الأوسع نطاقاً.

وقدم سهم نوفارتس السويسرية لصناعة العقاقير أكبر دفعة للمؤشر ستوكس 600، بعد أن حصلت الشركة على موافقة هيئة تنظيمية للصحة في الولايات المتحدة، لإعادة استخدام عقار لعلاج سرطان الدم، جرى التوصل إليه قبل 12 عاماً لعلاج التصلب المتعدد.

وفي آسيا، ارتفعت الأسهم اليابانية أمس الجمعة، بدعم من شركات التكنولوجيا، عقب صعود وول ستريت الليلة الماضية، بيد أن بيع المستثمرين الأسهم لجني الأرباح قبيل نهاية الأسبوع، كبح المكاسب.

وأغلق المؤشر نيكاي القياسي مرتفعاً 0.17% إلى 22920.30 نقطة، لفترة وجيزة بما يزيد على 1% في التعاملات المبكرة، لكنه خسر 1.58% في الأسبوع الجاري، بعد أن حقق مكاسب على مدى أسبوعين متتاليين.

وربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.3% إلى 1604.06 نقطة. وارتفعت جميع المؤشرات الفرعية للقطاعات في بورصة طوكيو البالغ عددها 33 باستثناء سبعة.

وأمس الخميس، أغلقت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت على ارتفاع؛ إذ بلغ ناسداك مستوى قياسياً مرتفعاً، مما طغى على حالة القتامة الناجمة عن بيانات سلبية لطلبات إعانة البطالة الأمريكية أكدت وجهة نظر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن المسار الصعب للتعافي.