«العربية للسيارات» تطرح نسختين من «داستر»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «العربية للسيارات»، شركة السيارات الرئيسية في «مجموعة عبد الواحد الرستماني»، والوكيل الحصري لعلامة «رينو» في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، عن تقديمها نسختين مميزتين من طرازها الأبرز «داستر»؛ وهما: «سبورت» التي تمتاز بحضورها الديناميكي، و«أوربان» ذات التصميم المتفوق الذي يضعها في قمة الخيارات على الطريق.

وتعد «داستر» أحد أكثر طرازات «رينو» مبيعاً في العالم، وتم تزويد النسختين الحاليتين «سبورت» و«أوربان» بعجلات من سبيكة معدنية مقاسها 16 بوصة، إضافة إلى ميزات تكنولوجية متقدمة تضع تعريفاً جديداً للسيارات المريحة في أثناء القيادة، بما في ذلك نظاما «أبل كار بلاي» و«أندرويد أوتو»، وخاصية تشغيل المحرك عن بُعد، وكاميرا الرؤية متعددة الجوانب والزوايا. وبذلك تفي الشركة المصنعة بوعودها؛ لتقديم طراز بأعلى مستويات السلامة والأناقة، وتطرح النسخة «سبورت» بسعر 56 ألف درهم، و«أوربان» بسعر 51.500 درهم.