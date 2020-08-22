«آرورا 50» تعزز تمثيل المرأة في المراكز والبورصات المالية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اتفقت «آرورا 50» والمراكز والبورصات المالية البارزة في الإمارات على تعزيز أطر التعاون في ما بينها لتعزيز تمثيل المرأة في المناصب القيادية لمجالس الإدارة.

قالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الشريك المؤسس لآرورا 50 إن «التعاون والابتكار يجعلان دولة الإمارات العربية المتحدة في صدارة الأسواق العالمية التنافسية، وإن دعم التنوع سوف يدعم مكانتنا ما بين الأسواق العالمية، وإن جهود الداعمين تساهم في إحداث تغيير ملموس، من خلال إثبات تمثيل المرأة في مجالس الإدارة يرتبط ارتباطاً مباشراً بأداء أفضل للأعمال. وأنا واثقة من أنه مع انضمام شركائنا الجدد سنتمكن من المضي قدماً، مشيرة إلى انه من خلال شراكات مماثلة، سنتمكن فعلياً من تنمية البيئة الفعالة وتشكيل مستقبل أفضل للكفاءات النسائية في المجالس الإدارية.

وأضافت «يعتبر تعاون القطاع المالي مع «آرورا 50» دلالة واضحة على مدى التزام الجهتين المتبادل بزيادة عضوية المرأة في مجالس إدارة الشركات.. معاً سوف نتمكّن من بلورة الصورة المستقبلية لمجالس الإدارة الإماراتية، ومن الاستمرار في ترسيخ القدرة التنافسية للدولة».

وأوضحت أن برنامج 20 في 2020 المشروع الأول الرائد لمبادرة آرورا 50 يسعى لاستقطاب مجموعة واسعة من النساء المؤهلات من أجل تولي زمام القيادة في مجالس الإدارة، مؤكدة التزام المراكز والبورصات المالية بالترويج للمبادرة من خلال شبكاتها وقنواتها المختصة، ومن خلال دروها «كشركاء مؤسسين» لمبادرة 20 في 2020 سيبادر الشركاء إلى تطوير وتقديم ورش عمل خاصة بمجالس الإدارة، كالورشة المخصصة للمديرين حول أساسيات التمويل والتي تضم الورش المنظّمة للمجموعة الأولى المشاركة في مبادرة 20 في 2020.

وأشار خليفة المنصوري، الرئيس التنفيذي ل«سوق أبوظبي للأوراق المالية» إلى أن «سوق أبوظبي للأوراق المالية يلتزم بالمشاركة بهذه المبادرة بشكل مباشر داخلياً ومع كل شركاته المدرجة لتعزيز الوعي بأهمية تحقيق التنوع بين الجنسين في قيادة الشركات والمؤسسات، ومن خلال هذه الشراكة مع «آرورا 50» يعتزم السوق المساهمة بشكل فاعل لدعم برامج التدريب وورش العمل وفعاليات مبادرة 20 في 2020».



وذكر ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي: يلتزم سوق أبوظبي العالمي بدعم رؤية دولة الإمارات الرامية إلى زيادة تمثيل النساء في المناصب القيادية. وتساهم مبادرة 20 في 2020. بشكل حيوي في تعزيز التوازن بين الجنسين في بيئة العمل.

وقال حسن السركال، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي: يعمل سوق دبي المالي بوتيرة متسارعة من أجل التوسع في تطبيق مبادئ الاستدامة والحوكمة في قطاع أسواق المال، وتعزيز تنوع وتكامل كفاءات أعضاء مجالس إدارة الشركات في هذا القطاع، بالتعاون مع مختلف المؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، ويسعدنا أن نوحد جهودنا مع آرورا 50 ضمن مبادرة مبادرة 20 في 2020 لتمكين الكوادر النسائية المتميزة، ودعم حضور المرأة كعضو فعال في مجالس إدارات الشركات.

وأوضح عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: قاد مركز دبي المالي العالمي مسار التنوع والشمول الذي يعزز المساواة بين الجنسين منذ تأسيسه قبل نحو 16 عاماً. وسعى المركز المالي طوال هذه الفترة إلى بناء السمعة الإيجابية لتسهيل وتسريع وصول المرأة إلى المناصب القيادية العليا في العمل. ولا تزال الهيئات الرئيسية الثلاث لمركز دبي المالي العالمي تتمتع بسمعة قوية بالنسبة لتواجد وتمثيل المرأة في فرق إدارتها. وبالتطلع إلى المستقبل، هناك المزيد من المساهمات التي يمكننا القيام بها مع شركائنا في القطاع، حيث إن أكثر من 60% من موظفي سلطة مركز دبي المالي العالمي، و33% من العاملين في المركز المالي كأكبر منظومة مالية متكاملة في المنطقة، مما يعكس تمثيل هائل للكوادر النسائية في مناصب مجلس الإدارة.

بدوره، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي، ونائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي: يسعدنا في ناسداك دبي التعاون مع آرورا 50 والشركاء الماليين الآخرين بهدف تشجيع دور المرأة في أسواق المال الإقليمية، وتعزيز نجاح المشاريع ومستوى خدمتها. وبالفعل، لعبت المرأة الإماراتية ونظيراتها على مستوى المنطقة أدواراً بارزة مؤثرة في تحقيق إنجازات تشهد لهنّ في أسواق البورصة، ونحن نشجّع تزايد مشاركة المرأة بشكل فاعل وتقلدّهن مناصب قيادية في هذا القطاع.

و تفتح «آرورا 50» أبواب الحوار حول التنوع بين الجنسين في مجالس الإدارة خلال «قمة المجالس: مسارات تحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين» الافتراضية والتي ستعقد يوميْ 25 و26 أغسطس/ آب، وستضم عدداً من رؤساء مجالس الإدارة والمديرين والشخصيات المرموقة في عالم الأعمال.

وقد تم تنظيم جلسات متنوعة لتشجيع المناقشات المحفزة حول التنوع والشمول، لا سيما بين أعضاء مجالس الإدارة والمواهب الكفوءة في مجالس الإدارة.(وام)