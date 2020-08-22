شكرا لقرائتكم خبر عن قاضٍ يرفض محاولة ترامب منع الكشف عن سجلاته المالية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفض قاض فيدرالي أمريكي الخميس، محاولات الرئيس دونالد ترامب لمنع الكشف عن سجلاته المالية التي طلبتها محكمة في نيويورك، تنظر في قضية تتعلق بدفع أموال لإسكات أشخاص، وعمليات احتيال مصرفية محتملة.
ورفض قاضي محكمة مانهاتن الفيدرالية فيكتور ماريرو، دفوع ترامب بأن سجلات الضرائب على مدى ثماني سنوات التي طلبتها هيئة التحقيق من شركة المحاسبة الخاصة به «مازارس يو إس إيه»، كانت واسعة جداً وتشكل مضايقة سياسية للرئيس.
واعتبر القاضي أيضاً، أن محاولة ترامب، بمثابة فتح «باب خلفي» للتذرع بالحصانة المطلقة، بعد أن رفضت المحكمة العليا الأمريكية في يوليو/تموز الدفوعات الأصلية لمحامي الرئيس في القضية.
وعلى مدى ثلاث سنوات، نجح ترامب في صد جميع محاولات الكونجرس للكشف عن سجلاته الضريبية في تحقيقات تستهدف علاقاته المالية مع الروس، وسجله المحتمل في التهرب الضريبي، وقضايا أخرى تتعلق بأعماله العقارية. (أ ف ب)
كانت هذه تفاصيل خبر قاضٍ يرفض محاولة ترامب منع الكشف عن سجلاته المالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.