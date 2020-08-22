قاضٍ يرفض محاولة ترامب منع الكشف عن سجلاته المالية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفض قاض فيدرالي أمريكي الخميس، محاولات الرئيس دونالد ترامب لمنع الكشف عن سجلاته المالية التي طلبتها محكمة في نيويورك، تنظر في قضية تتعلق بدفع أموال لإسكات أشخاص، وعمليات احتيال مصرفية محتملة.

ورفض قاضي محكمة مانهاتن الفيدرالية فيكتور ماريرو، دفوع ترامب بأن سجلات الضرائب على مدى ثماني سنوات التي طلبتها هيئة التحقيق من شركة المحاسبة الخاصة به «مازارس يو إس إيه»، كانت واسعة جداً وتشكل مضايقة سياسية للرئيس.

واعتبر القاضي أيضاً، أن محاولة ترامب، بمثابة فتح «باب خلفي» للتذرع بالحصانة المطلقة، بعد أن رفضت المحكمة العليا الأمريكية في يوليو/تموز الدفوعات الأصلية لمحامي الرئيس في القضية.

وعلى مدى ثلاث سنوات، نجح ترامب في صد جميع محاولات الكونجرس للكشف عن سجلاته الضريبية في تحقيقات تستهدف علاقاته المالية مع الروس، وسجله المحتمل في التهرب الضريبي، وقضايا أخرى تتعلق بأعماله العقارية. (أ ف ب)