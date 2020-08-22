«الإمارات» تفضل طائرات «دريملاينر» على «777 إكس»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اتخذت شركة طيران الإمارات قراراً بشأن مزيجها المفضل من طائرات بوينج الجديدة ذات البدن العريض، مع التركيز على الأرجح على الطائرات الأصغر بدلاً من طائرات الجامبو بعد تراجع الطلب على السفر الجوي بسبب جائحة «كوفيد-19». وتسعى الناقلة الإماراتية لاستبدال المزيد من طائرات بوينج 777 إكس العملاقة، والتي طلبت منها 115 طائرة، بطائرات دريملاينر 787. وقال عادل رضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة، خلال مقابلة مع وكالة «بلومبيرج» إن طيران الإمارات اتخذت قراراً نهائياً بشأن طلبياتها المقبلة من الطائرات، رافضاً الإدلاء بتفاصيل.

وأوضح رضا أن المفاوضات جارية حالياً بشأن وقت تسليم الطائرات، حيث تفضل الناقلة استلام طائرات دريملاينر الأصغر في أقرب وقت ممكن، إذ إنها توفر سعة مقاعد أفضل، في وقت يتراجع فيه الطلب على السفر الجوي الدولي، مضيفاً أن شركة «بوينج» تود تسليم طائرات 777 إكس أولاً، تماشياً مع اتفاقية توصل إليها الطرفان قبل جائحة «كوفيد-19».

وقال: «أعتقد أن بوينج تفضل تسليم طائرات 777 قبل طائرات 787، ذلك لأن هذا برنامجاً جديداً بالنسبة لها».

وأضاف أن «طيران الإمارات» كان من المفترض أن تتسلم ثلاث طائرات من طراز أيه 380 في يونيو، لكنها اتفقت مع شركة «إيرباص» على تأجيل التسليم حتى وقت لاحق من عام 2020. كما من المقرر أن تستلم «طيران الإمارات» أول 30 طائرة من طراز 787 في عام 2023.

كما توقع رضا أن تزداد شبكة وجهات الناقلة الإماراتية لتصل إلى 80 وجهة سفر في سبتمبر المقبل، في حين لدى الشركة حالياً 115 رحلة يومية أما متوسط عامل الحمولة يتجاوز 40%. (بلومبيرج)