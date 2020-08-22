الدين العام البريطاني يتخطى تريليوني إسترليني لأول مرة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تخطى الدين العام البريطاني في نهاية تموز/يوليو عتبة ألفي مليار جنيه استرليني «تريليوني استرليني»، في سابقة تاريخية تعكس وطأة وباء كوفيد-19 على الاقتصاد وتدفع الحكومة إلى التحذير من «قرارات صعبة» سيتعين اتخاذها.

وتسجل المملكة المتحدة تدهوراً سريعاً في ماليتها العامة نتيجة كلفة تدابير دعم الاقتصاد المتخذة في الأشهر الماضية لمواجهة عواقب الأزمة الصحية.

وبلغ الدين العام تحديداً 2004 مليارات جنيه استرليني الشهر الماضي، بزيادة 227,6 مليار جنيه استرليني عن الشهر ذاته من العام الماضي، وفق أرقام نشرها المكتب الوطني للإحصاءات الجمعة.

ولأول مرة منذ 1961، تخطى الدين العام البريطاني الشهر الماضي 100% من إجمالي الناتج الداخلي مسجلاً 101%.

وأنفقت الحكومة عشرات المليارات دعماً للاقتصاد منذ فرض الحجر المنزلي، وركزت نفقاتها بصورة خاصة على تدابير البطالة الجزئية المتبعة سعياً لحماية الوظائف.

وفي الوقت نفسه، أدى الركود الحاد الناجم عن توقف النشاط الاقتصادي على مدى أسابيع إلى تراجع كبير في العائدات الضريبية، ولا سيما مع التخفيض المؤقت للضرائب على قطاعات تعاني الأزمة مثل الفنادق والمطاعم.

وأدى كل ذلك إلى ارتفاع العجز في الميزانية العامة إلى مستويات غير مسبوقة مسجلا 150,5 مليار جنيه استرليني بين نيسان/إبريل وتموز/يوليو، فيما يتوقع خبراء الاقتصاد أن يتخطى 300 مليار جنيه استرليني خلال السنة المالية 2020-2021 التي انتهت في نهاية آذار/مارس.

وكشف وزير المالية ريشي سوناك في بيان الجمعة أن «الأزمة شكلت ضغطاً هائلاً على المالية العامة في وقت يعاني اقتصادنا ونتخذ تدابير لدعم ملايين الوظائف والشركات. بدون هذه المساعدة، لكان الوضع أسوأ بكثير»، وحذر من أن إعادة تصحيح المالية العامة سيتطلب «قرارات صعبة» لم يوضحها.

وقد تضطر الحكومة في المستقبل إلى زيادة الضرائب أو الحد من بعض النفقات العامة.

انتعاش النشاط

يتوقع خبراء الاقتصاد أن يواصل العجز في المالية العامة الارتفاع في آب/أغسطس مع تسديد آخر دفعات من تدابير البطالة الجزئية للعمال المستقلين وتمويل برنامج دعم الوجبات في المطاعم.

غير أن الوضع المالي سيتحسن بعد ذلك مع انتهاء البطالة الجزئية للموظفين في نهاية تشرين الأول/أكتوبر، رغم خطر تزايد موجة تسريح الموظفين التي تطال البلد حالياً بشدة.

وقال المحلل لدى شركة «سي إم سي ماركتس» مايكل هيوسون إن «هذا قد يمنح وزير المالية هامش تحرك ضئيلاً هذا الخريف» حين يعلن ميزانية تنتظر بترقب كبير. (أ ف ب)