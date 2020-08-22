رام «1500 تي آر إكس» ترسي معايير جديدة للقوة والأداء



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ترسخ شاحنة رام 1500 تي آر إكس إصدار 2021 الجديدة كلياً، مكانة الشركة كعلامة رائدة في مجال الشاحنات للطرق الوعرة، حيث تضع معايير جديدة في القوة والأداء في فئة الشاحنات ذات حمولة نصف طن بفضل محرك هيمي سوبرتشارج V8 سعة 6.2 لتر، وبقوة 702 حصان.

وتحقق الشاحنة مستوى جديداً من الأداء من صفر إلى 60 ميلاً في الساعة في 4.5 ثانية، حيث يتميز محرك هيمي سوبرتشارج V8 سعة 6.2 لتر بأنه محرك عالي الأداء مجرّب ومتين، ويعطي أداءً من الطراز الأول لفترات قيادة طويلة من دون تراجع في الأداء. وتستطيع شاحنة رام تي آر إكس إصدار 2021 السير في مياه بعمق 32 بوصة ويمكنها سحب حمولة قصوى قدرها 8100.

شاحنة رام تي آر إكس أعرض من طرز رام 1500 الأخرى بثماني بوصات وتساعد الأطراف الواسعة المصنوعة من المواد المركبة على التعويض عن زيادة قدرها 6 بوصات في العرض بين العجلات. وتضم شاحنات رام 1500 عادة إطاراً عرضه 8 بوصات لكن كان على فريق تصميم تي آر إكس العمل على تأمين مساحة تتسع لإطار بعرض 9 بوصات.