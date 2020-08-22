«كيا» تكشف التصميم الجديد لـ «ستينجر»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

نشرت شركة «كيا موتورز» الصور الأولى لسيارة كيا ستينجر المحدّثة، لتكشف عن التصميم المجدد لسيارة الصالون الرياضية مستقيمة الخلفية، وتبرز التغييرات في تصميم السيارة شخصيتها كسيارة سياحية رياضية، مع تحسين جودة المقصورة الداخلية، وتوفير المزيد من الخيارات لمالكي السيارة بالنسبة للألوان والمواد المستخدمة.

وتحتوي السيارة الجديدة على مجموعة من التحديثات على التصميم الداخلي والخارجي، حيث أضيفت لمسة دراماتيكية جديدة إلى تصميم السيارة الخارجي، وأصبحت توفر المزيد من خيارات التخصيص للمشترين، وفي الداخل، باتت ستينجر الجديدة توفر مكاناً أكثر راحة أثناء السفر، مع تصميم متجدد، ومواد ممتازة جديدة، وتحديثات على نظام المعلومات، والترفيه. وفي مقدمة سيارة ستينجر، يقع شبك «أنف النمر» الذي تشتهر به سيارات كيا بين الأضواء الأمامية العاكسة متعددة الوجوه بمصابيح LED، مع تصميم جديد وأضواء تشغيل نهارية بمصابيح LED.

وفي مؤخرة السيارة، يُظهر المزيج الرشيق الجديد من المصابيح الخلفية تصميم الأضواء المميز الجديد، والتي تمتد على كامل عرض السيارة، وتتماشى مع شكل الجناح المتين المدمج في غطاء الصندوق الخلفي.