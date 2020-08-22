شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق الجيل الجديد من تطبيقات Mercedes me والان نبدء باهم واخر التفاصيل
طرحت مرسيدس-بنز الجيل الجديد من تطبيقات Mercedes me والمنصة القياسية الموحدة للارتقاء بالتطبيق الذي قدمته في عام 2015 إلى نظام رقمي متكامل، حيث يتيح النظام الجديد تطوير خدمات تتميز بالمرونة، وإمكانية التخصيص في المستقبل. ويشمل النظام المتكامل تطبيقين هما Mercedes me وMercedes me Service.
يتوفر التطبيقان للتنزيل عبر متجر App Store ومتجر Google Play Store، وسيكونان متاحين للمستخدمين في الإمارات، وأكثر من 40 سوقاً على مستوى العالم بنهاية العام.
وسيتم ربط جميع تطبيقات Mercedes me معاً في المستقبل. ويعني ذلك أن العميل لن يُضطر إلى تسجيل الدخول باستخدام بيانات الدخول للتطبيق سوى مرة واحدة فقط، ويتيح له التبديل بسرعة وسهولة بين التطبيقات. ويمتاز النظام بإمكانية تخصيص وظائف محددة لكل تطبيق على حدة، وقد صممت طريقة عرض التطبيقات ومحتواها بما يتناسب مع متطلبات العملاء ومع طبيعة المحتوى.
ويربط تطبيق Mercedes me على الهاتف بسيارة العميل ويتيح عرض المعلومات الأساسية مثل عدد الكيلومترات المقطوعة، أو معدل استهلاك الوقود، أو ضغط الهواء في الإطارات. وتتيح وظائف الأوامر الرقمية على التطبيق كذلك تشغيل المحرك عن بعد لتهيئة السيارة للانطلاق والتحكم في السقف المطوي أو النوافذ الجانبية، إلى جانب الميزة الجديدة تماماً التي تعمل على إضاءة المصابيح الأمامية .
أما تطبيق Mercedes me Service فيذكّر العملاء بمواعيد الخدمة، أو الصيانة في الوقت المناسب. ويأتي التنبيه على شكل إشعارات ضوئية ويوصي بالإجراء الذي يترتب على السائق اتخاذه، مثل فحص ضغط الهواء في الإطارات في المحطة التالية. كما يتيح التطبيق حجز مواعيد لخدمات الصيانة.
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