شكرا لقرائتكم خبر عن سهم «تيسلا» يواصل التحليق القياسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سهم «تيسلا» يواصل التحليق القياسي تاريخ النشر: 22/08/2020 استمع ارتفع سهم تيسلا بنحو 4%، أمس الجمعة، ليسجل مستوى قياسياً جديداً ويواصل الصعود أعلى حاجز 2000 دولار.

وارتفع سهم «تيسلا» بنحو 3.6% ليصل إلى 2073.92 دولار، وسجل سهم صانعة السيارات الكهربية 2081.7 دولار في وقت مبكر من التداولات، وهو مستوى قياسي جديد.

وتأتي المكاسب الملحوظة في سهم صانعة السيارات الكهربية مع تفاؤل المستثمرين حيال مستقبل الصناعة وتزايد الطلب على هذا النوع من المركبات.

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