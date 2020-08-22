«الفطيم تويوتا» تتيح للعملاء شراء «تويوتا هايلكس أدفنشر»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الفطيم تويوتا؛ الموزع الحصري لسيارات تويوتا في الإمارات، عن طرح الجيل الثامن من تويوتا هايلكس أدفنشر، التي تتوفر للمرة الأولى لعملاء التجزئة في الدولة، لتحدث بذلك نقلة كبيرة في فئة سيارات «البيك آب» العصرية.

وقال سعود عباسي مدير الإدارة العامة للفطيم تويوتا: «بعد أن قدمت أداء قوياً نال تقدير وثقة العملاء في القطاع التجاري، أصبحت الفرصة متاحة الآن وللمرة الأولى أمام المشترين من القطاع الخاص في الإمارات، لامتلاك مركبة تليق بأسلوب عصري مثالي. وبإصدار معدل للجيل الثامن من هايلكس يضمن قيمة أكبر من أي وقت مضى، تتميز تويوتا هايلكس أدفنشر 2021 بتصميم جديد، وقوة محركة فعالة، فضلاً عن اعتماد أحدث التقنيات لتعزيز جاذبيتها لدى مجموعة كبيرة من السائقين.

وتأتي هايلكس أدفنشر وللمرة الأولى في الإمارات مجهزة بمحرك أثبت فاعلية كبيرة يتألف من 6 أسطوانات على شكل حرف V بسعة 4.0 لتر، وينتج قوة تبلغ 235 حصاناً عند 5600 دورة في الدقيقة، وعزم قدره 38.3 كج متر عند4400 دورة في الدقيقة.

وبفضل ناقل حركة أتوماتيكي ونظام دفع رباعي قابل للتحويل وسرعة أتوماتيكية بست سرعات، تقدم السيارة أداء فائقاً على كافة الطرقات، حيث تم التركيز بشكل خاص أثناء عملية تطوير المركبة، على نظام التعليق الجديد الذي يعزز الراحة أثناء القيادة والتحكم الدقيق في السيارة.

وتم تزويد المركبة بممتصات صدمات أمامية وخلفية جديدة، ونظام تعليق محسن مع نوابض صفائحية، وبطانات جديدة، وكذلك أحدث جيل من نظام التحكم في ثبات المركبة، بما يضمن للسيارة ديناميكيات على جميع التضاريس وفي كافة ظروف القيادة.