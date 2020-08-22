المنصات الإلكترونية تشهد طلباً مضاعفاً لشراء السيارات في الإمارات

أكد كريستيان سومر، المدير الإداري لعمليات كاديلاك الدولية والشرق الأوسط أن الطلب على شراء السيارات من خلال المنصات الإلكترونية شهد نمواً كبيراً في الإمارات بأكثر من الضعف منذ بداية جائحة كورونا (كوفيد 19).

وقال سومر في تصريحات ل«الخليج» إن شركات السيارات ومنذ بداية الجائحة بدأت بالبحث عن حلول لإنعاش المبيعات لديها وهو ما دفعهم لتوفير منصات رقمية تسهل على المشترين التعرف على المركبات المراد شراؤها وإمكانية التجول داخل السيارة إلكترونياً.

قال كريستيان سومر، أن علامة «كاديلاك» بدورها أطلقت منصّة «تسوّق. انقر. انطلق» لمنح العملاء طريقة مبتكَرة وبسيطة لشراء سيارة «كاديلاك» وبإمكان العملاء الوصول إلى المنصّة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من أي مكان وفي أي وقت، مع إمكانية التقدّم للحصول على أحد خيارات التمويل المتعدّدة وذلك بلمسة زر.

ولقد طرحت «كاديلاك» عدداً من الخدمات البارزة منها التواصل الرقمي عبر العديد من المنصّات بالصوت والفيديو مع خبراء المبيعات للإجابة على جميع استفسارات العملاء، كما وفرنا خيار طلب طراز «كاديلاك» المفضَّل وتوصيله إلى المكان الذي يختاره العميل بهدف القيام بحرية القيادة قبل إتمام عملية الشراء.

وتلاقي منصّة التسوّق الإلكتروني الكثير من النجاح في الولايات المتحدة الأمريكية وبرهنت على أنها ركيزة حقيقية للارتقاء برحلة الشراء، فيما أظهرت دراسة جديدة أجرتها مطبوعة متخصّصة بالسيارات أن 6 من بين كل 10 أشخاص (60%) يعيشون في مجلس التعاون الخليجي منفتحون على فكرة شراء مركبة عبر الإنترنت، وهو أمر نتوقّع أن ينمو أكثر مع مرور الوقت.

وحول رؤية «كاديلاك» فيما يتعلّق بالمركبات الكهربائية قال سومر، إن «كاديلاك» تستثمر حالياً مع «جنرال موتورز» الملايين في مجال الأبحاث والتطوير لجعل هذا واقعاً حقيقياً، من خلال الكشف عن أول مركبة كهربائية من العلامة التجارية والمتمثّلة بطراز «كاديلاك ليريك» بداية الشهر الجاري.

وعلى الصعيد المحلّي، قال سومر، شهدنا أيضاً تطوّراً في البنية التحتية للمركبات الكهربائية (EV). فقد تم تركيب المزيد من محطّات الشحن في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، ونعطي دبي كمثال على هذا، حيث قامت «هيئة كهرباء ومياه دبي» بنجاح بتركيب 240 محطّة شحن كهربائي في العديد من المناطق مثل المكاتب الحكومية، محطّات تعبئة الوقود، مراكز التسوّق وغيرها، مع خطط لإضافة المزيد مع نهاية العام، وكل هذه التغيّرات حفّزت الطلب على المركبات الكهربائية وسرّعت عملية التكيّف.

وأوضح سومر أن طرز «كاديلاك» الكهربائية ترتكز على منصّة «المركبة الكهربائية بالبطارية (Battery Electric Vehicle) المستقبلية من «جنرال موتورز»، والتي تتميّز الهندسة الجديدة بكونها مرنة، مما يسمح للشركة بالاستجابة بشكل سريع لخيارات العملاء مع وقت قصير نسبياً للتصميم والتطوير.

وأضاف، نعمل على تحديث صالات عرضنا ومراكز خدمتنا كي تعكس الهوية المؤسّساتية الجديدة لشركة «كاديلاك»، وهذا يتماشى مع إنفاق مبلغ 12 مليار دولار على المستوى الدولي، والتي تشهد عبرها علامة «كاديلاك» التجارية حالياً تحوّلاً ضمن العديد من المجالات بما في ذلك تطوير شبكة الوكلاء، التصنيع واستراتيجية المنتجات وسنمضي بالتوجّه الدولي مع خطّة عمل قوية للارتقاء بتجربة العملاء إلى مستوى جديد، تزامناً مع عملية تطوير شبكة الوكلاء الإقليمية. وفيما يتعلق بالنتائج المالية للشركة قال سومر، أثّرت الجائحة في الكثير من المناطق وقطاعات الأعمال على الصعيد العالمي، لكن بعضها كان أكثر تأثّراً من غيرها. ونتيجة لهذا، أوقفنا عمليات الإنتاج لفترة معيّنة مما كان له تأثير على النتائج الإجمالية. وأعلنت «جنرال موتورز» عن إيرادات بقيمة 0.3 مليار دولار في الربع الأول من 2020 وأرباح معدّلة قبل احتساب الفوائد والضرائب قدرها1.2 مليار دولار.

وفي منطقة الشرق الأوسط، كان الربع الأول من 2020 إيجابياً بشكل عام. وهذا يعود إلى الطُرز التي قمنا بطرحها في الأسواق خلال السنة الماضية كطرازي «أكس تي 4 و أكس تي 5»، ومؤخراً، قمنا بإطلاق سيارات السيدان الرياضية الأولى «سي تي 4 و سي تي 5». وتبع هذا طرح العلامة التجارية الفرعية V-Series عالية الأداء ضمن هذين الطرازين الجديدين. والتي لاقت إقبالاً استثنائياً بين أوساط العملاء منذ توفرها.