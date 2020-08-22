«إيكونوميست»: دبـي مركزاً مالياً عالمياً وبوابة للاستثمار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد البشير

قالت مجلة «إيكونوميست» البريطانية في تقرير حديث، إن الخط الزمني لتطوّر إمارة دبي مذهل للغاية، ففي خمسينات القرن الماضي، كانت مجرد قرية تعيش على صيد السمك، وموطناً ل20 ألف نسمة فقط، ولا تمتلك مطاراً. ولكن اليوم، هذه المدينة أصبحت مركزاً مالياً عالمياً، ولاعباً إقليمياً رئيسياً، وبوابة للاستثمار من وإلى الشرق الأوسط وجنوب آسيا وإفريقيا. كما يدعم نظامها السياسي المستقر جودة الحياة العالية وأشكال الرفاهية المتنوعة، بما في ذلك كونها موطناً لأفضل أماكن التسوق والترفيه.

وتدعم روابطها التجارية وشبكاتها اللوجستية ملاءتها المالية، حيث إن المدينة مركز لأكبر ميناء من صنع الإنسان في العالم، وأكثر موانئ الشرق الأوسط ازدحاماً، إذ يتسع ل 22.4 مليون حاوية نمطية. ولا يزال مطارها نقطة عبور رئيسية بين الشرق الأوسط والعالم، ففي عام 2019، كان أكثر المطارات ازدحاماً بالمسافرين الدوليين. باختصار، دبي هي أقرب من أن تكون سنغافورة، أو هونج كونج في الشرق الأوسط.

ووفقاً لمؤشر المراكز المالية العالمية، الذي يصنف المدن منذ عام 2007 وفقاً لمجموعة من المقاييس المالية والاقتصادية وجودة الحياة، فإن دبي تمكنت من اللحاق بثبات بأفضل المراكز المالية العالمية، وفي الوقت الحالي تقترب من المراكز العشرة الأولى.

ويعد مركز دبي المالي العالمي قلب النظام المالي للمدينة، وهي منطقة حرة تقع على مساحة 110 فدادين في وسط المدينة، حيث أنشئت في عام 2004، لتعزيز مكانة دبي وجهة مالية واستثمارية في الشرق الأوسط. ويحتضن المركز حالياً مجموعة كبيرة من البنوك وصناديق الاستثمار وشركات المحاماة والمحاسبة، مع وجود أكثر من 2500 شركة مسجلة، منها 820 شركة مالية، و25 ألف موظف متخصص.

ويستضيف مركز دبي المالي العالمي 17 بنكاً من بين أكبر 20 بنكاً في العالم، و8 من أصل 10 مكاتب محاماة عالمية رائدة، و6 من أكبر 10 مديرين للأصول في العالم. وتمتلك البنوك أصولاً بقيمة 180 مليار دولار في مركز دبي المالي العالمي، في حين رتبت قروضاً بقيمة 99 مليار دولار في العام الماضي. أما بالنسبة لمديري الصناديق الاستثمارية فهم يملكون أصولاً بقيمة 424 مليار دولار في المركز المالي.

وتكمن جاذبية مركز دبي المالي العالمي إلى حد كبير بنظامه الضريبي وقواعده التنظيمية. ومثل المناطق الحرة الأربعين الأخرى في دولة الإمارات، فإن مركز دبي المالي لديه قواعده الخاصة، بما فيها القوانين الجاذبة للاستثمار وسماحه للأجانب بالتملك الكامل لشركاتهم والنظام الضريبي المناسب.

واجتاز مركز دبي المالي العالمي أزمة فيروس كورونا بشكل جيد، حتى أنه تمكن من تسجيل 310 شركات جديدة في النصف الأول من عام 2020، وهو رقم قياسي لمدة ستة أشهر. وجاء ذلك بعد عام قياسي في عام 2019، حيث انضمت 493 شركة جديدة، من بينها ذراع التأمين لشركة «بيركشاير هاثاواي»، وقسم إدارة الأصول في شركة «ستيت ستريت».