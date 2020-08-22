10 أخطاء عليك تجنبها في رحلة القطار الطويلة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: هشام مدخنة



تختلف أنظمة السكك الحديدية حول العالم اختلافاً كبيراً لدرجة أنك قد تواجه تحديات فريدة من نوعها حين التنقل فيما بينها، وخاصة عندما يكون حاجز اللغة موجوداً أو ثقافة ركوب القطار نفسها وعدم الإلمام الكافي بالقوانين والإرشادات الواجب اتباعها داخل المحطات أو على متن القطار.

وقد تكون إجراءات السفر معقدة في الوقت الحالي، وذات وتيرة بطيئة، لكن المكافأة المتمثلة في تجربة السفر المشوقة في رحلة بالقطار تستحق شيئاً من المغامرة التي يمكن أن تصنع قصصاً رائعة لاحقاً. ويمكن القول إنه لا توجد طريقة للتواصل مع الأماكن أفضل من الجلوس والاسترخاء والاستمتاع بالمشاهد الطبيعية بين الوجهات البرية داخل القطار.

وفقاً لخبراء السياحة والسفر، لا بد من التخطيط للمرحلة الأولى من الرحلة ولكن اسمح لنفسك بقليل من العفوية والمرونة، وتجنب 10 أخطاء شائعة في أول رحلة لك بالقطار لمسافة طويلة.

1. عدم حجز التذاكر مقدماً

يشبه شراء تذكرة قطار حجز تذكرة طيران تماماً، فكلما حجزت مبكراً، كانت فرصك في الحصول على تذاكر أرخص أكبر، خاصة إذا كنت تسافر خلال عطلة نهاية الأسبوع أو أي عطلة عندما يكون الطلب مرتفعاً للغاية. إذا استطعت، خطّط مسبقاً واشترِ التذاكر قبل 120 يوماً للحصول على أفضل الأسعار الممكنة. تميل فترات التذاكر الأرخص لتكون منتصف الأسبوع، الثلاثاء والأربعاء. على الرغم من توفر تذاكر اللحظة الأخيرة غالباً، لكن لا يوجد ضمان لأن تذاكر الوجهات الشائعة ذات الأوقات الأفضل تنفذ مبكراً.

2. الوصول بعد فوات الأوان

السرعة والركض داخل مترو الأنفاق أو محطات القطار عموماً من أجل اللحاق برحلة القطار المغادر في لحظاتها الأخيرة أمر غير مرحب به على الإطلاق. على الرغم من أنك لست مضطراً للوصول في وقت مبكر كما هو الحال في الرحلات الجوية، لكن يجب أن تعطي نفسك مساحة زمنية كافية أيضاً لهذه الرحلة. قبل 30 دقيقة من المغادرة أو 60 دقيقة على أقل تقدير إذا كنت بحاجة إلى المساعدة في إصدار التذاكر والأمتعة.

تقترح شركة «توبو» اليابانية القدوم قبل 30 دقيقة، وتوصي «يوروستار» ب 45، وتنصح «ألاسكا لسكك الحديد» بالوصول قبل ساعة إلى محطاتها الرئيسية و30 دقيقة للمحطات الأصغر.

3. عدم الصعود بسرعة إلى القطارفي حين أن ركوب القطار أو النزول منه في الأصل أثناء توقفه داخل المحطات يسمح بوقت كاف بعض الشيء، إلا أن النسبة الأكبر من المحطات لا توفر هذا الوقت، لذلك يجب الانتباه جيداً لهذه النقطة المهمة.

تتوقف القطارات في المحطات لبضع دقائق فقط، وعليك أن تتأكد من استعدادك التام للصعود على متنها عندما ترى أو تسمع القطار قادماً أو من خلال اللوحات الرقمية التي تدل على قرب وصوله.

4. الوزن الزائد للحقائب

تتمثل إحدى مزايا السفر بالقطار في القدرة على الاحتفاظ بحقائبك الشخصية معك في جميع الأوقات. ولكن لا يزال من الضروري أن تحزم أمتعتك بشكل ذكي. من الأمور المفيدة استخدام الحقائب ذات العجلات، فيجب توقع صعود ونزول درجات السلالم بين المحطات، أو من أجل التنقل عبر عربات القطار بمجرد الصعود على متنه. إن امتلاك حقيبة خفيفة يسهل نقلها سيجعل الرحلة أسهل بالنسبة لك وللركاب الآخرين. مثل رحلة الطائرة، تحقق من وزن الأمتعة المسموح به قبل الصعود.

على سبيل المثال، تسمح شركة «أمتراك» الأمريكية بحمل حقيبتي يد يبلغ وزنهما 22.5 كيلوجرام، إضافة إلى الحقائب المسجلة، بينما تسمح «يوروستار» بحقيبتين كبيرتين للأمتعة وحقيبة يد أصغر. قد تختلف خيارات التخزين أيضاً بحسب المنطقة. فعلى خطوط السكك الحديدية الأوروبية، توجد منطقة واسعة لتخزين الأمتعة. بينما الأمر مختلف بعض الشيء في اليابان، فعادة ما تستخدم السكك الحديدية اليابانية الرفوف العلوية للقطار كمناطق تخزين للحقائب.

5. الجلوس في المقعد أو المقصورة الخطأ

تختلف قواعد اختيار المقاعد اختلافاً كبيراً بين أنظمة القطار، لذلك من الضروري فهم تفاصيل النظام الذي تستخدمه أو الذي اخترته.

بشكل عام، نظام اختيار مقاعد «أمتراك» هو «من يأتي أولاً، يُخدَم أولاً»، أي يختار المقعد الذي يناسبه، مع وجود مقصورة الأعمال «بزنس» في المقدمة والتي تكون في الغالب هادئة وغير مزدحمة. ستمنحك بعض الخدمات مقاعد محددة في مقصورات معينة داخل القطار، وكلما حضرت مبكراً عرفت أرقام المقصورات وميزة كل منها.

في بعض الأحيان، يمكن تقسيم رحلات القطارات وإرسالها في اتجاهات مختلفة، لذلك تأكد من أن الرحلة التي اخترتها تسير إلى حيث تريد أن تذهب. في الوباء الحالي، ولضمان سلامة الجميع، تطلب شركات السكك الحديدية من جميع العملاء والموظفين في المحطات والقطارات ارتداء أقنعة الوجه طوال رحلتهم. يستطيع العملاء إزالة أقنعة الوجه عندما يكونوا في غرفهم الخاصة، التي توفرها بعض الشركات. هذه الغرف تعد الخيار الأمثل للعملاء الذين يبحثون عن الخصوصية والمساحة في رحلة قصيرة، كما أنها توفر المزيد من الأمان ووسائل الراحة عند السفر طوال الليل.

6. توقع أن تكون على اتصال كامل

لدى بعض القطارات منافذ لشحن الهاتف في كل مقعد، لكن البعض الآخر قد لا يمتلك هذه الميزة. لذلك تحقق من ذلك مسبقاً. وتأكد من شحن بطاريات الهواتف المحمولة بالكامل، فحكماً أنت لا تريد أن تفوت فرصة التقاط الصور. كن مستعداً أيضاً للدخول في مناطق قد لا تتوفر فيها إشارات بث خلوي، خاصة في الأنفاق أو المناطق النائية. تتوفر خدمة «واي فاي» في العديد من القطارات، ولكن لا تتوقع أن تجد نفس قوة الاتصال الموجودة في منزلك. من الجيد إحضار مخدم إنترنت خاص بك «هوت سبوت» إذا كنت تريد حقاً أن تكون متصلاً بالإنترنت طوال الرحلة مهما كانت مدتها طويلة.

7. عدم إحضار وجبات خفيفة

اعتماداً على نوع الرحلة، يمكن أن تتراوح خيارات تناول الطعام على متن القطار من الوجبات الأساسية المتضمنة مع التذكرة والتي يتم تقديمها في عربة الطعام إلى الوجبات الخفيفة والمشروبات التي تُباع وتستهلك بسرعة. يُنصح دوماً بإحضار وجباتك الخفيفة غير القابلة للتلف على متن الرحلة، خصوصاً إذا كان معك أطفال، لأن الأطعمة أو المشروبات سيتم بيعها بسرعة في كثير من الأحيان.

8. البقاء في مقعدك

في حين أن الوضع الافتراضي على متن الطائرة هو ربط حزام الأمان والبقاء في المقعد، فإن السفر بالقطار يتيح لك حرية التجول داخله. لا تتردد في النهوض والتجول في مختلف المقطورات مع مراعاة الأنظمة والقوانين. في بعض القطارات، توجد مقصورات معينة لتستمتع داخلها بإطلالات المناظر الطبيعية، مثل أماكن المراقبة التابعة لشركة «أمتراك»، ومنصة المشاهدة من المستوى الثاني لخدمة جولدستار من شركة «ألاسكا». بالنسبة لأولئك الذين يعانون الدوار، قد يكون البقاء جالساً هو الخيار الأفضل.

9. تفويت نقطة النزولتأكد من أنك على دراية بمسار رحلتك والاسم الكامل للمدينة ونقطة التوقف عند النزول من القطار، نظراً لأن بعض المدن الكبرى فيها محطات توقف متعددة. لا يتم دائماً الإعلان عن محطات التوقف أو قد تكون بلغة أجنبية. وإذا كانت رحلتك الأولى، فلا بأس من تدوين وقت الوصول المجدول وأسماء المحطات الأخيرة قبل محطتك، حتى تكون مستعداً للخروج من القطار عند وصوله إلى الوجهة المطلوبة. وانتبه من النوم قبل الوصول لكيلا تفوت محطتك.

10. عدم فهم الثقافة المحلية داخل القطار

كما هو الحال عند السفر عبر أي بلد، يعد احترام ثقافته المحلية أمراً أساسياً، كذلك الرحلات داخل القطار لها تقاليدها وثقافتها الخاصة بكل مكان. في اليابان مثلاً القطارات هادئة جداً بشكل واضح ولا يُسمع أي صوت تقريباً. قد تكون هناك مناطق مخصصة للتحدث عبر الهاتف الخلوي، لذا لا ترفع صوتك كثيراً، ولا تدع الأطفال يركضون داخل المقصورات. حافظ على النظافة أيضاً، يمكنك أن تأكل وتشرب في القطار أثناء الرحلة، ولكن احرص على رمي الفضلات في المكان المخصص داخل المحطة فهذا دليل على حسن السلوك واحترام الآخرين.