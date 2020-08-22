الاقتصاد

مبيعات التجزئة البريطانية ترتفع في يوليو

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت مبيعات التجزئة البريطانية متجاوزة مستواها قبل فيروس في يوليو/تموز. وتكشف بيانات مبيعات التجزئة القوية غير المتوقعة قوة طلب المستهلكين حتى في الوقت الذي تواجه فيه بقية أجزاء الاقتصاد صعوبات للتعافي.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية: إن أحجام مبيعات التجزئة ارتفعت 3.6% من مستواها في يونيو/حزيران.
(رويترز)

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