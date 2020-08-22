سوق دبي يحقق أعلى سلسلة ارتفاعات يومية في أكثر من عام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

تتحفز الأسهم المحلية لكسر مستويات فنية جديدة خلال الأسبوع المقبل، بفعل عمليات الشراء الملحوظة في جلسات الأسبوع المنصرم والمعززة بسيولة قوية لامست 4 مليارات درهم، وعلى وقع المكاسب القوية ل «القيادية» في البنوك والعقار، وذلك في انعكاس قوي على تفاؤل المستثمرين بالمرحلة القادمة من النتائج والأداء على حد سواء.

وسجل مؤشر سوق دبي ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 3.7% إلى 2235 نقطة، مسجلاً بذلك ارتفاعاً للأسبوع الثالث على التوالي، لينهي في جلسة (الخميس) سلسلة من الارتفاعات امتدت ل8 جلسات وهي الأطول على مدار أكثر من عام، فيما صعد مؤشر «أبوظبي» 3.56% عند 4542.96 نقطة مستعيداً مستويات مارس/آذار الماضي.

شكلت الأسهم القيادية محوراً مهماً في المكاسب على مدار جلسات الأسبوع، مع استقطابها معظم السيولة لاسيما في قطاعي العقار والبنوك اللذين شكلا 64% من إجمالي السيولة الأسبوعية، بواقع 1.47 مليار درهم سيولة للبنوك، و1.067 مليار درهم سيولة العقار.

ولعب سهما «الإمارات دبي الوطني» و«إعمار العقارية» دور البطولة في صعود مؤشر سوق دبي، ليرتفع الأول 9.23% في غضون 5 جلسات مصحوباً بسيولة بلغت 326 مليون درهم من خلال التداول على 31.2 مليون درهم، فيما صعد «الثاني» 4.68% بتداولات بقيمة 283.5 مليون درهم، عبر التداول على 99.3 مليون سهم.

وفي سوق أبوظبي، توج «الدار» مكاسب الأسبوع على ارتفاع 15.58% بسيولة قوية 484.3 مليون درهم، وكسر سعره حاجز الدرهمين إلى 2.12 درهم من خلال التداول على 251.6 مليون سهم، وارتفع «أبوظبي الأول» 2.89% بسيولة ب526 مليون درهم، وبتداولات على 46.85 مليون سهم.

وأظهر تحليل ”الخليج 365” الأسبوعي للأسواق أن المستثمرين المواطنين الأكثر ضخاً في الأسواق على مدار الأسبوع، بصافي استثمار 100 مليون درهم محصلة شراء، منها 50 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي و48.2 مليون درهم شراء في دبي.

وسجلت الأسهم سيولة أسبوعية بقيمة 3.9 مليار درهم، منها 1.5 مليار درهم في دبي و2.4 مليار درهم في أبوظبي.

سوق دبي

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي في أسبوع بنسبة 3.7% عند مستوى 2235.58 نقطة مع ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم البنوك والعقار والاستثمار والنقل والسلع. وارتفع قطاع البنوك 6.2% بعد ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 9.23% و«دبي الإسلامي» 4.37%.

وزاد قطاع العقار 2.25% بفعل نمو «إعمار العقارية» 4.68% و«إعمار مولز» 2.14% و«داماك» 1.08% و «ديار» 2.81% فيما نزل «أرابتك» 22.38% و«الاتحاد العقارية» 4.55% و«إعمار للتطوير» 0.46%.وارتفع قطاع الاستثمار 3.84% بارتفاع «دبي للاستثمار» 4.31% و«سوق دبي المالي» 3.82% في مقابل نزول «شعاع كابيتال» 2.34%.وصعد قطاع النقل 0.23% مستفيداً من صعود «العربية للطيران» 2.61% و«الخليج للملاحة» 1.43% وذلك بالرغم من هبوط «أرامكس» 1.6%.

سوق أبوظبي

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ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة أسبوعية بلغت 3.56% إلى مستوى 4542.96 نقطة مع ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم البنوك والعقار والاتصالات والطاقة والتأمين والسلع والصناعة.

وارتفع قطاع البنوك 4% معززاً بمكاسب «أبوظبي الأول» بنسبة 2.89% و«أبوظبي التجاري» 12.75% و«أبوظبي الإسلامي» 7.53%.وزاد قطاع العقار 14.89% مع ارتفاع «الدار» 15.85% و«رأس الخيمة العقارية» 1.81%. وصعد قطاع الاتصالات 1.93% بعد ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وصعد قطاع الطاقة 4% مع صعود «طاقة» 15.79% و«دانة غاز» 1.57% في مقابل نزول «أدنوك للتوزيع» 0.31%.وانخفض قطاع الاستثمار 0.12% مع انخفاض «إشراق» 0.93% و«الواحة كابيتال» 1.81%، رغم ارتفاع «العالمية القابضة» 0.17%.

توجه السيولة

وعلى صعيد التداولات في سوق أبوظبي خلال أسبوع، تصدر القائمة «أبوظبي الأول» مستقطباً 526 مليون درهم، ليغلق عند 11.4 درهم، تلاه «الدار» بسيولة بلغت 484.3 مليون درهم، وأقفل عند 2.12 درهم، ثم «العالمية القابضة» بتداولات قدرها 469.87 مليون درهم، وأغلق عند 36.26 درهم.

وفي سوق دبي، تصدر «أرامكس» التداولات بقيمة 339 مليون درهم، مغلقاً عند 3.69 درهم، علماً أن السهم شهد الأسبوع المنصرم صفقة كبرى بقيمة 285.5 مليون درهم عبر 73.2 مليون سهم.

وجاء في المركز الثاني «الإمارات دبي الوطني» بقيمة 326 مليون درهم، وأقفل عند 10.65 درهم، ثم «إعمار العقارية» مستحوذاً على 283.5 مليون درهم، ليغلق عند 2.91 درهم.

وسجل «الجرافات البحرية» الارتفاع الأكثر في أسبوع بسوق أبوظبي وبنسبة 22.65% مغلقاً عند 5.36 درهم، تلاه «سوادتيل» بارتفاعه 17.65% مغلقاً عند 0.32 درهم، ثم «أركان»، وصعد 17.14% وأقفل عند 0.533 درهم.

وفي المقابل، سجل «بلدكو» التراجع الأكثر بنسبة 8.71% إلى مستوى 0.241 درهم، تلاه «بنك الاستثمار» بنزوله 6.93% ليغلق عند 0.43 درهم، ثم «أبوظبي الوطنية للتكافل» متراجعاً 6.67% ومغلقاً عند 2.52 درهم.

وكان أكبر المرتفعين في أسبوع بسوق دبي «السلام السودان» بنسبة 10.4% ليغلق عند 1.38 درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بارتفاعه 9.23% مغلقاً عند 10.65 درهم، ثم «مصرف عجمان» الذي ارتفع أيضاً 8.23% ليغلق سعره عند 0.71 درهم.

وفي المقابل، جاء في مقدمة المتراجعين «أرابتك» بنسبة 22.38% مغلقاً عند 0.749 درهم، تلاه «اكتتاب» بنزوله 10.29% ليغلق عند 0.157 درهم، ثم «المدينة للتمويل» متراجعاً 7.14% إلى 0.13 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون المواطنون نحو الشراء خلال أسبوع، بصافي استثمار بلغ 50 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 50 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 12 مليون درهم محصلة بيع العرب و6.5 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين و32.2 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والأجانب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 51.65 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 1.49 مليون درهم محصلة شراء العرب و1.94 مليون درهم محصلة شراء الأجانب و48.2 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 51.65 مليون درهم محصلة بيع.

وركز المستثمرون الأجانب غير العرب مشترياتهم الأسبوعية على أسهم شركات «الاتحاد العقارية» و«إعمار العقارية» و«الإمارات دبي الوطني» و«دي إكس بي» بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «أرامكس» و«أبوظبي الأول» و«أدنوك للتوزيع».

هذا وتباين أداء المحافظ الاستثمارية خلال أسبوع مع توجهها نحو الشراء بسوق دبي، بصافي استثمار بلغ نحو 76 مليون درهم محصلة شراء، في مقابل توجهها نحو التسييل بسوق أبوظبي، وبصافي استثمار بلغ 22 مليون درهم محصلة بيع.

واتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بسوق أبوظبي بصافي استثمار 22 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجهوا نحو التسييل بسوق دبي، وبصافي استثمار 76 مليون درهم محصلة بيع.