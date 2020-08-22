شكرا لقرائتكم خبر عن النفط ينخفض بفعل تعافٍ بطـيء مـن فيـروس «كـورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفضت أسعار النفط أمس الجمعة، لكنها تقبع قرب أعلى مستوى في خمسة أشهر؛ إذ يدعم تخفيف إجراءات العزل العام، تعافياً بطيئاً في طلب الوقود، بينما يسعى منتجون كبار للخام لتقييد الإمدادات.
ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 1.6% إلى 43.63 دولار للبرميل، وتتجه صوب زيادة بنسبة 0.4% في الأسبوع.
وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.8% إلى 41.49 دولار للبرميل، لكنها تتجه صوب الارتفاع بنحو 1.1% في الأسبوع.
وأظهر مسح أمس، أن تعافي اقتصاد منطقة اليورو من أكبر تراجع له على الإطلاق تعثر هذا الشهر؛ إذ تآكل الطلب المكبوت الذي انطلق الشهر الماضي بفضل تخفيف إجراءات العزل العام الهادفة لمكافحة فيروس كورونا.
(رويترز)
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