شكرا لقرائتكم خبر عن تعثر الدولار يرفع اليـورو ويقفـز باليـوان والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع اليورو، أمس الجمعة؛ إذ تراجع الدولار؛ بفعل مخاوف بشأن قوة تعافي الاقتصاد الأمريكي؛ عقب بيانات للوظائف جاءت دون التوقعات، بينما صعد اليوان الصيني لأعلى مستوى في سبعة شهور؛ إذ يراهن متعاملون على نمو الصين.
وكان اليورو المستفيد الأكبر؛ إذ ارتفع من مستوى دون 1.12 دولار في أوائل يوليو/تموز إلى ما يزيد على 1.19 دولار هذا الأسبوع.
وصعدت العملة الأوروبية الموحدة في أحدث تعاملات 0.1% إلى 1.1867 دولار، بعد أن لامست أعلى مستوى فيما يزيد على عامين عند 1.1966 دولار في وقت سابق من الأسبوع.
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات المنافسة، قليلاً إلى 92.663. ويتجه المؤشر صوب تاسع انخفاض أسبوعي على التوالي.
ونزل الدولار 0.2% مقابل الين الياباني إلى 105.59.
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