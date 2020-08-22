شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة قياسية لمبيعات المنازل الأمريكية القائمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة بوتيرة قياسية تتجاوز 24% خلال الشهر الماضي، بأكثر من تقديرات المحللين.
وأوضحت بيانات الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، أمس الجمعة، صعود مبيعات المنازل الأمريكية القائمة بنسبة 24.7% خلال يوليو/تموز لتسجل معدلاً سنوياً يبلغ 5.86 مليون وحدة، مقابل 4.70 مليون وحدة في يونيو/حزيران السابق له.
وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة سوف ترتفع عند 5.40 مليون وحدة في الشهر الماضي.
وعلي أساس سنوي، ارتفعت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة بنسبة 8.7% مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم.
وذكرت البيانات: «لقد تجاوز سوق الإسكان مرحلة التعافي، ويزدهر الآن مع ارتفاع مبيعات المنازل».
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