شكرا لقرائتكم خبر عن النشاط الاقتصادي الأمريكي يرتفع لأعلى مستوى بـ 18 شهراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال القراءة الأولية للشهر الجاري، مسجلاً أعلى مستوى في 18 شهراً، مع تحسن أداء القطاعين الصناعي والخدمي.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة ماركت للأبحاث، أمس الجمعة، عن ارتفاع مؤشر مديري المشتريات المركب والذي يضم أداء القطاعين الصناعي والخدمي معاً إلى 54.7 نقطة في القراءة الأولية لشهر أغسطس / آب الجاري، مقارنة مع 50.3 نقطة في الشهر السابق له.

وتعتبر القراءة الحالية للنشاط الاقتصادي الأمريكي أعلى مستوى منذ فبراير / شباط 2019.

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