شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات اقتصادية قاتمة تحفظ مكاسب الذهب والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار الذهب، أمس الجمعة، بعد أن عززت بيانات قاتمة لطلبات إعانة البطالة الأمريكية، المخاوف من تعافٍ أبطأ من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا، مما أثر سلباً في الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.
وصعد الذهب في التعاملات الفورية 0.3% إلى 1947.83 دولار للأوقية (الأونصة)، والذهب مرتفع 0.2% منذ بداية الأسبوع الجاري، بعد أن هوى 4.5% في الأسبوع المنتهي في 14 أغسطس/آب، وهو أسوأ أداء أسبوعي في خمسة أسابيع، وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1956.10 دولار.
وقال جون شارما الخبير الاقتصادي لدى بنك أستراليا الوطني: «تدهور بيانات سوق العمل الأمريكية، وانخفاض عوائد السندات، واستمرار التوتر الجيوسياسي، مستمرة في دعم الذهب.(رويترز)
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