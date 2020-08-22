الاقتصاد

توقعات اقتصادية قاتمة تحفظ مكاسب الذهب

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار الذهب، أمس الجمعة، بعد أن عززت بيانات قاتمة لطلبات إعانة البطالة الأمريكية، المخاوف من تعافٍ أبطأ من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس ، مما أثر سلباً في الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.
وصعد الذهب في التعاملات الفورية 0.3% إلى 1947.83 دولار للأوقية (الأونصة)، والذهب مرتفع 0.2% منذ بداية الأسبوع الجاري، بعد أن هوى 4.5% في الأسبوع المنتهي في 14 أغسطس/آب، وهو أسوأ أداء أسبوعي في خمسة أسابيع، وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1956.10 دولار.
وقال جون شارما الخبير الاقتصادي لدى بنك أستراليا الوطني: «تدهور بيانات سوق العمل الأمريكية، وانخفاض عوائد السندات، واستمرار التوتر الجيوسياسي، مستمرة في دعم الذهب.(رويترز)

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